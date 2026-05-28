El Duero se desborda de piraguas: 1.200 palistas llenarán los hoteles de Zamora para el Nacional de Maratón

Presentación del Campeonato de España Maratón de Piragüismo en el Ayuntamiento de Zamora. Ayto. Zamora.

El río Duero se convertirá, a partir de mañana mismo, en el epicentro nacional del piragüismo con la celebración del Campeonato de España de Maratón y Maratón Corto.

La cita ha desbordado por completo todas las previsiones de la organización y ha colgado el cartel de 'completo' en los hoteles de Zamora.

En el acto de presentación de la presente edición del campeonato intervinieron, el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Manuel Alesander; el diputado de Deportes, Juan del Canto; el representante de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto y Rubén García, presidente Federación Piragüismo de Castilla y León.

Se presume de un incremento de participación de entre el 30% y el 35% respecto a ediciones anteriores, cerca de 1.200 palistas tomarán las aguas zamoranas en un despliegue deportivo sin precedentes que ha dejado a muchos clubes con serias dificultades para encontrar alojamiento en la ciudad.

El espectáculo arrancará este viernes a las 9:00 horas con el Campeonato de España de Maratón Corto, una modalidad explosiva en la que medirán sus fuerzas 63 equipos de categoría absoluta y 53 de la categoría máster (veteranos).

El sábado y el domingo, manteniendo el mismo horario de inicio, llegará el turno del Maratón largo, el plato fuerte del fin de semana, donde la exigencia física será máxima para los 75 equipos absolutos y 83 clubes máster inscritos.

Toda la acción se concentrará en un circuito fluvial perfectamente delimitado entre la pasarela gris de la Isla de las Payas y la zona del merendero.

La trascendencia de lo que se juega en Zamora va mucho más allá de las medallas nacionales. Las aguas del Duero dictarán sentencia, ya que la competición funciona como el selectivo oficial para confeccionar la selección española de esta temporada.

Los palistas se dejarán la piel por amarrar una de las dos únicas plazas disponibles por categoría (tanto masculina como femenina, en Senior y Junior) que dan el billete directo para representar a España en el Campeonato de Europa de Rumanía a finales de junio, y en el Campeonato del Mundo que se disputará en Argentina el próximo mes de octubre.

Para que Zamora luzca su mejor cara para la competición, las instituciones locales y las federaciones han sumado fuerzas en un lavado de cara técnico y ambiental del río.

Gracias al respaldo del Ayuntamiento, la Diputación, Caja Rural de Zamora, Junta de Castilla y León y patrocinadores privados, el torneo estrenará unos pontones de embarque y desembarque completamente renovados.

Lo mejor es que esta infraestructura no se marchará el lunes: se quedará de forma permanente en la ciudad para que la disfruten los niños del deporte base.

Además, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, se han limpiado a fondo los tramos del río y se ha actualizado el reglamento de competición, que llevaba nueve años congelado.

Para los que no puedan acercarse a la orilla a animar a golpe de aplauso, la organización ha preparado una cobertura total en directo a través de streaming.

Aun así, la invitación está hecha: el Duero se prepara para vivir tres días de puro espectáculo y pide a los zamoranos que llenen las riberas.