Miguel Poveda y un trío jerezano de primer nivel, cabezas de cartel del Festival Flamenco de Zamora

Este jueves ha tenido lugar la presentación del 54º Festival Flamenco de Zamora, a cargo del concejal de Teatro, David Gago, y de Cristian Santos, nuevo director gerente del Teatro Principal.

El concejal David Gago ha abierto la presentación de esta quincuagésimo cuarta edición destacando la relevancia de este festival tanto para las Ferias y Fiestas de San Pedro como para el propio Teatro Principal.

El cartel estará encabezado por Miguel Poveda, quien clausurará el festival el domingo 28 de junio con una gran actuación en la Plaza de la Catedral de Zamora.

El sábado 27, en el mismo espacio, el público podrá disfrutar de tres grandes nombres del panorama actual: Capullo de Jerez, La Macanita y El Farru.

Para ambas fechas, la apertura de puertas se realizará a las 21:30 horas y los conciertos darán comienzo a las 22:30 horas.

Las entradas saldrán a la venta mañana, viernes 29 de mayo, a las 17:00 horas, y podrán adquirirse tanto en la taquilla física como de forma online a través de la web del Teatro Principal.

El precio de la entrada individual es de 25 euros, mientras que el abono para los dos días tendrá un coste de 40 euros.

Ambos responsables han destacado que estos precios representan una magnífica oportunidad para que los zamoranos y zamoranas disfruten de artistas de primer nivel, bajo unas condiciones económicas que no se han podido ofrecer en otras ciudades cercanas.

Respecto a la dimensión estética del cartel, firmado por el estudio de diseño Javier Garduño, el concejal ha apuntado la clara influencia de las portadas típicas de la feria flamenca y del propio modernismo, integrando elementos tan icónicos como la Catedral de Zamora, que servirá de escenario para el festival.

Ahondando en los artistas que conforman esta edición, Santos ha recalcado que se trata de un cartel de primer orden, con una primera jornada de marcado carácter jerezano que conmoverá a los mayores aficionados al género.

En este sentido, ha destacado a Capullo de Jerez como una de las figuras más célebres y reconocidas, especialmente en los cantes de fiesta.

A La Macanita, distinguida exponente de una saga familiar de gran arraigo en la tradición de Jerez; y al bailaor sevillano El Farru, quien se presentará acompañado por un elenco enteramente jerezano.

Además, ha resaltado el excelente nivel de los guitarristas acompañantes, haciendo especial mención a Ramón Trujillo, quien tocará junto a Capullo de Jerez.

Y ha subrayado que fue galardonado con el prestigioso Giraldillo de Oro de la Bienal de Sevilla, uno de los reconocimientos más importantes en el mundo del flamenco.

Cristian Santos ha añadido que "no dejaremos de apostar por el flamenco a lo largo del año en nuestra programación dentro del propio teatro, porque vamos a tener cosas de mucha calidad y seleccionadas para que siempre haya una programación de flamenco estable en la ciudad"

Presentación oficial de la nueva dirección del Teatro Principal

El encuentro con los medios de comunicación ha servido también para presentar formalmente a Cristian Santos como nuevo director del Teatro Principal.

David Gago ha recordado que Santos ya es una figura conocida en Zamora debido a su estrecho vínculo con la escena teatral y a su labor al frente de la empresa Mejor con Arte, con la cual ha colaborado en numerosas ocasiones en este mismo espacio escénico.

El concejal ha aclarado que Cristian Santos era la siguiente persona designada para asumir la gestión del Teatro Principal dentro de la lista de la bolsa que se constituyó cuando Chema Esbec obtuvo su plaza interina.

A partir de este momento, se abre un proceso para la cobertura definitiva de la plaza, siguiendo estrictamente los plazos legales que queden marcados.

Los retos inmediatos que afronta la nueva dirección, además de la gestión cotidiana del teatro, incluyen culminar la programación del cuatrimestre de septiembre a diciembre, así como planificar el semestre de enero a junio del próximo año 2027.

Gago le ha trasladado la bienvenida en nombre del Ayuntamiento y del equipo de gobierno, subrayando el papel del Teatro Principal como el gran buque insignia de la cultura en Zamora, un proyecto que desde ahora liderará Cristian Santos.

Por su parte, Santos ha expresado que afronta este reto con una enorme ilusión, ya que el Teatro Principal ha sido su casa durante muchos años.

En cuanto a la visión que proyecta para el espacio, ha manifestado su firme voluntad de dar continuidad a los estándares de primer nivel que siempre han caracterizado al teatro.

Ello con programaciones que permitan disfrutar en Zamora de obras idénticas a las que se encuentran en la cartelera de la capital nacional.

Una propuesta que, según indicó, los zamoranos y zamoranas han sabido valorar aumentando la afluencia de público al teatro. Ha avanzado que se seguirá trabajando intensamente en la difusión.

Finalmente, ha remarcado el compromiso de escuchar a las compañías locales para colaborar en que los espectáculos zamoranos sigan creciendo, destacando además el recorrido y reconocimiento internacional que ya poseen muchas de las compañías profesionales de la provincia.