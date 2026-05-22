Zamora celebra las cuatro décadas de su Feria del Libro arropando el talento local y la poesía a la carta

La concejala de cultura del Ayuntamiento, María Eugenia Cabezas y la presidenta de la Asociación Zamorana de Libreros, María José Gambrina. Ayto. Zamora.

La Feria del Libro de Zamora cumple 40 años y, para celebrar una fecha tan redonda, ha decidido mirar hacia atrás con cariño para recordar a quien tanto hizo por las letras en la ciudad.

Esta edición tan especial estará dedicada a Rufi Velázquez, una mujer que pasó 35 años al frente de las bibliotecas públicas y que fue, en palabras de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, el motor indiscutible que contagió el amor por la lectura a varias generaciones de zamoranos.

El homenaje empezará con el corazón en un puño el próximo jueves 28 de mayo a las 18:00 horas.

Serán los propios familiares de Rufi los encargados de dar el pregón de bienvenida, abriendo unos días en los que la plaza se llenará de vida con cinco librerías y una gran novedad: una caseta pensada exclusivamente para presumir del talento de los ilustradores de la tierra.

Además, instituciones como el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y el Instituto de la Lengua de Castilla y León volverán a arropar la cita.

El 'boom' del cómic y los microrrelatos

Pero la feria no solo vive de nostalgia; también llega con ganas de dar cancha a las nuevas formas de contar historias.

El concurso de cómics, que ya fue un éxito el año pasado, crece en esta edición para que nadie se quede fuera: habrá tres categorías distintas para que participen desde los más pequeños de la casa hasta los adultos, demostrando que las viñetas no tienen edad.

Por su parte, la duodécima edición del concurso de microrrelatos ha logrado un éxito rotundo de convocatoria al recibir más de 300 propuestas. En un guiño directo al homenaje de la feria, el certamen ha tenido como temática central «la biblioteca».

Los ganadores conocerán el veredicto el domingo 3 de junio a las 20:00 horas, en una entrega de premios que servirá como antesala del concierto de clausura a cargo del grupo Inspector Clouseau.

Un poema único y escrito a mano en el acto

Entre el amplio abanico de actividades paralelas, una de las propuestas más originales llegará precisamente el domingo con la iniciativa "Haz de tu voz tinta y poema", diseñada por la compañía Habla la Tinta.

Durante todo el día, los visitantes podrán acercarse a los creadores y regalarles una palabra, una vivencia o un sentimiento.

Los autores darán forma a un poema personalizado, único y escrito a mano que se entregará al espectador en el mismo momento, convirtiendo la literatura en un intercambio directo y emocional.