El modernismo toma Zamora: mesas redondas, jazz nocturno y la reapertura de la Casa Guerra tras 15 años cerrada

Zamora se prepara para revivir una de las épocas más brillantes y optimistas de su historia. La capital del Duero se convertirá en el escenario de las jornadas culturales 'La arquitectura del renacer, y se hizo luz', un programa diseñado para redescubrir y poner en valor el impresionante patrimonio modernista que atesora la ciudad y que transformó por completo su paisaje urbano a principios del siglo XX.

El concejal de Turismo, Cristoph Strieder, junto a los organizadores del evento, Nicolás Alonso y Diego Turrión de Vitaliza Producciones, y Canto Marbán de Synergias360, desgranaron los detalles de una cita que vincula directamente el auge de este estilo arquitectónico con el despertar industrial de Zamora.

Aquel «renacer» vino de la mano de dos hitos fundamentales: la llegada del ferrocarril y la temprana explotación hidroeléctrica del Duero, un logro liderado por el ingeniero Federico Cantero Villamil y la sociedad El Porvenir.

Gracias a ellos, Zamora no solo tuvo luz antes que la mayoría, sino que exportó energía a Salamanca y Valladolid, impulsando un pujante sector harinero que atrajo a arquitectos de la talla del barcelonés Francesc Ferriol.

El plato fuerte de estas jornadas tendrá lugar el próximo martes 3 de junio en el Teatro Principal, a partir de las 17:00 horas, con entrada libre. El coliseo zamorano acogerá tres mesas redondas consecutivas.

La primera analizará cómo el tren y la luz trajeron la modernidad, permitiendo hitos tan curiosos como levantar una fábrica de luz justo detrás de una iglesia románica.

La segunda mesa, de perfil más técnico, desgranará la evolución urbana desde el neoclasicismo hasta el modernismo y el art déco, mientras que la última buscará nuevas fórmulas para exprimir este patrimonio como imán turístico.

Pero el festival quiere ir más allá de los debates teóricos y ha preparado dos citas musicales nocturnas con un altísimo valor ambiental y patrimonial.

La primera será este mismo sábado 30 de mayo a las 21:30 horas en la Plaza Sagasta, que se quedará a oscuras con el apagado de sus farolas habituales para disfrutar, bajo una iluminación mágica y especial, del concierto de jazz del grupo Suricatto Morse.

El segundo concierto supondrá un auténtico hito histórico para la ciudad: la reapertura de la emblemática Casa Guerra tras quince años cerrada a cal y canto.

Este domingo 31 de mayo, a las 21:30 horas, sus muros volverán a cobrar vida con un recital exclusivo de piano, bandas sonoras y sintetizadores.

Cartel de la feria del modernismo en Zamora. Ayto. Zamora.

Desde la organización han querido agradecer especialmente a Unicaja las facilidades para abrir este espacio, así como al arquitecto Francisco Somoza por su implicación constante en el motor cultural de Zamora.

Todas las actividades del programa serán completamente gratuitas hasta completar el aforo.