Exigen un centro cívico en Zamora tras nueve años comprometido: "Es la única capital que no tiene ninguno"

La formación Ahora Decide ha exigido este miércoles un centro cívico en Zamora, un servicio que, según ha recordado el partido, "lleva demandándose desde hace 13 años y comprometido desde hace nueve".

Además, ha hecho hincapié en que la capital zamorana es la única capital de provincia de Castilla y León que no cuenta con este servicio.

"Un centro cívico es un espacio de participación para hacer más accesible a la cultura, al bienestar social, al fomento del asociacionismo y a la participación ciudadana", ha recordado la formación.

Y ha señalado que "es un espacio a disposición de los ciudadanos y gratuito para multitud de actividades que esta ciudad necesita desde hace muchos años".

La única capital

Ahora Decide ha recordado que Zamora es "la única capital de provincia de Castilla y León que no cuenta con ningún centro cívico".

"Los grupos, colectivos y asociaciones que lo necesitan llevan más de 20 años pidiendo favores o poniendo dinero de sus bolsillos para tener un espacio donde realizar sus actividades", han afirmado.

El partido ha recordado que en el verano de 2017 se anunció un acuerdo entre el Ayuntamiento de Zamora y la Junta para dotar a Zamora del primer centro cívico.

Una instalación que se construiría junto al nuevo conservatorio de música con un presupuesto de 10 millones de euros cofinanciado al 30/70 % entre ambas administraciones.

"Quince meses más tarde nos anuncian que el espacio destinado a estos dos proyectos en la Universidad Laboral no es suficiente y que tienen que separar ambos proyectos en dos espacios distintos", ha recordado Ahora Decide.

La firma del protocolo

Y ha hecho hincapié en que "el nuevo conservatorio se construirá en el espacio de la Universidad Laboral y el primer centro cívico de Zamora se construirá en una parcela cedida por la Junta donde estaban ubicados los antiguos laboratorios en la Avenida de Cardenal Cisneros".

"El lunes 11 de febrero de 2019 se firma un protocolo entre el alcalde de Zamora y el consejero de Fomento para la realización del proyecto del primer centro cívico de Zamora con un presupuesto de 4 millones de euros cofinanciados al 30/ 70 % y se anuncia que Zamora contará con su primer Centro Cívico en 2021", ha afirmado.

Y ha denunciado que "mientras que Valladolid cuenta con 13 centros de estas características, Segovia con 5 y Palencia o Salamanca con 3, Zamora espera contar con el primero cuyas obras llevan paradas o medio paradas meses y meses".

Ahora Decide ha recordado que presentó una pregunta escrita en las Cortes de Castilla y León a través del grupo político Soria ¡Ya! sobre el retraso de esta infraestructura.

"Las obras están paradas"

"La contestación que mandamos a los medios en noviembre de 2024 decía que en ningún momento las obras han estado paradas, en este momento continúan en ejecución, siendo el plazo de finalización febrero de 2025", ha afirmado.

Y ha señalado que este lunes han visitado las obras. "Todas las puertas cerradas, nadie en el edificio y eso significa que las obras están nuevamente paradas, un engaño permanente sin explicaciones", ha denunciado.

Ahora Decide ha denunciado que desde que se anunció el proyecto "han pasado ya nueve años" y ha cargado contra "las mentiras del Partido Popular incluso en respuesta parlamentaria sobre este proyecto".

"El precio de las obras se duplica de forma habitual con modificados continuos", ha señalado.

Y ha exigido a los consejeros zamoranos "explicaciones sobre los problemas de todas las obras que la Junta realiza en Zamora, especialmente la obra del primer centro cívico de Zamora que va a superar el decenio para su inauguración".