El Ayuntamiento de Zamora aprueba de urgencia renovar los convenios para el Museo de la Semana Santa y el Centro Cívico

Imagen de la sesión plenaria en el Ayuntamiento de Zamora para renovar los convenios del Museo de la Semana Santa y el Centro Cívico

El Ayuntamiento de Zamora, por la vía de urgencia en una sesión plenaria extraordinaria, ha aprobado renovar los convenios firmados con la Junta de Castilla y León en su momento para la construcción del Museo de la Semana Santa y el Centro Cívico.

Ante la caducidad de los mismos en los próximos días, este jueves se ha dado el visto bueno a la prórroga de sendas adendas a los convenios, que también incluye en el caso del Centro Cívico una actualización de las cantidades económicas que deberá aportar el Ayuntamiento de Zamora.

El primero de los acuerdos aprobados supone la ampliación por cuatro años más del convenio firmado entre Ayuntamiento y Diputación de Zamora con la Junta de Castilla y León para construir el Museo de la Semana Santa.

El segundo, para el Centro Cívico, es similar. Además de prorrogarlo otros cuatro años, la adenda propuesta incluye una reforma de las cantidades que debe abonar el Consistorio zamorano.

En concreto, deberá aportar al proyecto el 30% de la financiación para construir el nuevo Centro Cívico. El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha explicado que la urgencia de aprobar estos trámites venía dada por la proximidad en la caducidad de los documentos, que iba a producirse "en los próximos días".

En este sentido, ha resaltado que son "dos obras de gran importancia" que están siendo promovidas con la aportación económica del Ayuntamiento de Zamora. Ambas propuestas han salido adelante por unanimidad de los concejales que estaban presentes en la sesión plenaria extraordinaria.