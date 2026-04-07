Abogados Cristianos denuncia la vandalización de un mural de Semana Santa en Zamora: "Es absolutamente indignante"

El mural vandalizado de Nuestra Madre de las Angustias en Zamora y la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, en un montaje de EL ESPAÑOL Miriam Chacón ICAL

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que emprenderá acciones judiciales en todos los casos recientes de "ataques, alteraciones e incidentes" producidos durante las procesiones y actos de Semana Santa en distintas ciudades de España.

La organización ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Zamora por la vandalización del mural de Nuestra Madre de las Angustias, situado junto a la sede de la Real Cofradía.

Los responsables realizaron pintadas que cubrieron y alteraron específicamente los elementos más significativos de la composición: los rostros de las figuras sagradas de la Virgen María y de Jesucristo.

La organización considera que estos hechos "podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico (art. 323 CP) y de un delito de escarnio de los sentimientos religiosos (art 525 CP)".

Ello al tratarse de "una agresión directa no solo contra un bien artístico, sino también contra un símbolo de profundo valor devocional y artístico para la ciudad y la fe de los zamoranos".

Un concierto de reguetón

Abogados Cristianos ha solicitado información también al Ayuntamiento de Villena tras lo ocurrido durante el traslado de la imagen del Cristo de la Columna, cuando un concierto de reguetón "se desarrolló sin interrupción en el mismo lugar y momento en que transcurría la procesión".

En Bilbao, la organización ha solicitado ante la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya información sobre la interrupción de la procesión del Domingo de Ramos, por una carrera popular en favor del euskera, la Korrika.

La irrupción de la carrera en pleno recorrido procesional provocó, según la Fundación, "confusión y alteró el desarrollo del acto religioso".

"No se trata de hechos aislados, sino de una sucesión de ataques, provocaciones e incidentes que evidencian una creciente permisividad frente a las ofensas a los cristianos y a sus celebraciones religiosas", ha señalado Abogados Cristianos.

Y ha recordado que ha conseguido "importantes victorias judiciales en defensa de la libertad religiosa", con sentencias condenatorias en casos como el asalto de Femen a la Catedral de la Almudena, las restricciones de la pandemia y la procesión del 'Chumino Rebelde' de Málaga.

"Es absolutamente indignante"

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que "es absolutamente indignante que la Semana Santa, una de las tradiciones más importantes de España, se vea cada año empañada por ataques y provocaciones contra los cristianos".

"Lo más grave es que en muchos casos esto ocurre por la dejadez o la mala gestión de algunas instituciones públicas, que no garantizan el respeto ni el normal desarrollo de las procesiones. No vamos a permitir que se normalicen estas agresiones", ha zanjado Castellanos.