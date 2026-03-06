Un rosario y una cruz en llamas desatan una denuncia por odio religioso en Valladolid: "Nos están señalando"

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante los juzgados de instrucción de Valladolid contra la denominada “Coordinadora juvenil socialista”.

Se trata de la organizadora de una manifestación convocada frente a un centro de apoyo a mujeres embarazadas de la ciudad. La organización jurídica considera que el cartel difundido para convocar la protesta podría constituir un presunto delito de odio contra los cristianos.

La concentración está prevista para el sábado 7 de marzo ante un centro de ayuda a mujeres embarazadas. El cartel difundido para convocar la movilización muestra la imagen de un rosario ardiendo junto a una cruz en llamas y el lema: “Si el enemigo avanza, avancemos nosotras”.

En la denuncia, Abogados Cristianos sostiene que estos hechos podrían encajar en un delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal, así como en un delito de manifestación ilícita contemplado en el artículo 513, con el agravante de discriminación previsto en el artículo 22.4.

Según la organización, la utilización de símbolos cristianos en llamas y la identificación de quienes defienden la vida o pertenecen al ámbito cristiano como “enemigos” supondría una incitación al odio y a la hostilidad contra un colectivo por motivos religiosos.

Cartel de la polémica

La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, afirma que “no se trata de una crítica o de una protesta legítima. Se está señalando a un colectivo religioso como enemigo y se están quemando simbólicamente sus símbolos”.

Odio contra los cristianos

Castellanos advierte además del posible impacto de este tipo de mensajes. “Cuando se normaliza el odio contra los cristianos y contra quienes defienden la vida, se está fomentando un clima de hostilidad que puede acabar derivando en ataques contra personas o contra lugares de culto”, señala.

La letrada recuerda que la organización ya ha obtenido resoluciones judiciales en casos relacionados con ataques contra los sentimientos religiosos o contra símbolos cristianos, como la irrupción de activistas de Femen en la capilla de la Universidad Complutense de Madrid o la condena a la organizadora de la denominada “procesión del Chumino Rebelde”.

Por ello, Castellanos subraya que la fundación continuará actuando judicialmente ante lo que considera ataques contra la libertad religiosa. “Vamos a perseguir judicialmente cualquier incitación al odio contra los cristianos. La libertad ideológica no ampara el ataque ni la hostilidad contra una religión”, afirma.