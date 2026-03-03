La Guardia Civil libera a una mujer encerrada por su marido en una vivienda de La Guareña: ya ha sido detenido

Detenido un varón por retener a una mujer contra su voluntad en la comarca de La Guareña Guardia Civil.

La Guardia Civil ha rescatado en una localidad de la comarca de La Guareña, en la provincia de Zamora, a una mujer que se encontraba presuntamente retenida en su vivienda contra su voluntad y ha detenido a un varón como supuesto autor de un delito de violencia de género con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico.

Los hechos se iniciaron tras una llamada recibida por la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Zamora, a través de Serprotec, en la que se alertaba de la situación de una mujer extranjera que aseguraba sufrir malos tratos y estar encerrada en el domicilio familiar sin poder salir.

A su llegada al lugar, las patrullas observaron varios enseres domésticos arrojados a la vía pública y a una mujer asomada a una ventana del segundo piso solicitando auxilio.

La víctima no hablaba español, por lo que los agentes tuvieron que comunicarse con ella mediante traducción telefónica facilitada por un intérprete del Servicio de Emergencias 112.

Según manifestó a los agentes, se encontraba retenida contra su voluntad y no le permitían aprender castellano ni relacionarse con otras personas. En el momento de la intervención, los familiares con los que convivía no se encontraban en el domicilio.

Ante la imposibilidad de acceder con seguridad al interior de la vivienda, los agentes solicitaron la colaboración de un equipo del parque de Bomberos de Toro, que facilitó el descenso de la mujer por una de las ventanas del inmueble sin que se produjeran daños personales.

Una vez rescatada, se activaron los protocolos previstos para este tipo de delitos. La Guardia Civil procedió a la detención de un varón como presunto responsable de los hechos y fue puesto a disposición judicial.

La víctima, de nacionalidad extranjera, podría encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad debido a la falta de arraigo familiar y al desconocimiento total del idioma, circunstancias que, según fuentes del caso, habrían dificultado su capacidad para pedir ayuda con anterioridad.