Sofocan un incendio en una vivienda de Villanueva de las Peras que amenazaba a las casas cercanas
El fuego afectó a un chamizo con abundante basura y enseres acumulados, un antiguo gallinero y parte del jardín, llegando también a un muro de separación con la vivienda contigua.
Efectivos del Parque de Bomberos de Benavente, integrado en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han sofocado en la tarde de este martes un incendio declarado en una vivienda abandonada situada en la calle Santa Croya, 50, en el municipio zamorano de Villanueva de las Peras.
El aviso fue recibido por el Centro de Emergencias Castilla y León 112 a las 18:19 horas. El fuego afectó a un chamizo con abundante basura y enseres acumulados, un antiguo gallinero y parte del jardín, llegando también a un muro de separación con la vivienda contigua.
Gracias a la rápida actuación de los Bomberos de Benavente, el incendio pudo ser controlado evitando su propagación y sin que se produjeran daños personales. La intervención finalizó a las 20:30 horas tras la completa extinción y remate del incendio.