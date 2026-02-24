Un machete de 47 centímetros y una agresión por error: nuevo ataque entre bandas en el barrio de Las Delicias

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de lesiones, en el marco de una agresión relacionada con la rivalidad entre grupos juveniles violentos.

Los arrestos se produjeron el pasado 12 de febrero, tras una investigación que continúa abierta para localizar a un tercer implicado.

Los hechos se remontan al 18 de enero, sobre las 18:00 horas, en la calle Canterac de la capital vallisoletana en el barrio de Las Delicias. La víctima, un menor de edad, fue abordada por tres jóvenes que, según la investigación policial, le confundieron con un integrante de un grupo juvenil rival. La información policial no ofrece nacionalidades.

Tras un breve enfrentamiento verbal motivado por esta supuesta pertenencia a una banda contraria, los agresores iniciaron un ataque sorpresivo.

El menor fue golpeado con puñetazos y patadas, sin posibilidad de defenderse, quedando en estado de indefensión ante la superioridad numérica de sus atacantes. Antes de huir del lugar, los agresores le sustrajeron una gorra.

La rápida llegada de efectivos de la Policía Nacional permitió atender a la víctima y recabar descripciones físicas y detalles sobre la vestimenta de los tres jóvenes, datos que fueron difundidos a través de la malla policial. Sin embargo, en ese momento no fue posible su localización.

El menor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Río Hortega, donde recibió asistencia sanitaria por las lesiones sufridas. Posteriormente, formalizó denuncia en dependencias policiales acompañado por uno de sus progenitores.

Un machete de 47 centímetros

La investigación ha revelado un elemento: horas antes de la agresión, una patrulla de la Policía Municipal de Valladolid había identificado y sancionado a uno de los presuntos agresores por circular con un patinete por la acera.

Al percatarse de la presencia policial, el joven —también menor de edad— intentó deshacerse de un machete de 47 centímetros de longitud que portaba consigo.

Los agentes municipales intervinieron el arma y levantaron la correspondiente acta. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que los implicados se mueven en entornos de grupos juveniles violentos donde la posesión de armas blancas constituye un factor de riesgo añadido en el contexto de rivalidades entre bandas.

Aunque el machete no fue utilizado en la agresión denunciada el 18 de enero, su porte evidencia el potencial nivel de violencia asociado a estos grupos y la peligrosidad de sus enfrentamientos.

La investigación fue asumida por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, especializada en el seguimiento y control de grupos juveniles violentos en la ciudad. Tras diversas pesquisas, los agentes lograron identificar a dos de los tres presuntos autores.

Ambos jóvenes, que ya habían sido encartados en anteriores diligencias policiales por hechos delictivos vinculados al entorno de estos grupos, fueron detenidos el 12 de febrero como presuntos responsables de robo con violencia y lesiones.

El menor de edad arrestado —el mismo al que se le intervino el machete— se encuentra actualmente interno en el Centro de Menores Zambrana y fue reintegrado al mismo tras la imputación de los nuevos hechos, que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, el otro detenido quedó en libertad tras prestar declaración en presencia de su abogado, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Investigación abierta

La Policía mantiene abierta la investigación para identificar y detener al tercer implicado en la agresión. El atestado ha sido remitido a la autoridad judicial competente.

El caso vuelve a poner el foco en la problemática de las bandas juveniles violentas en Valladolid, donde las rivalidades entre grupos pueden derivar en agresiones por simples confusiones de identidad y donde la presencia de armas blancas, como el machete intervenido, incrementa notablemente el riesgo de consecuencias aún más graves.