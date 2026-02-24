El Ayuntamiento de Benavente, Premio Castilla y León de Tauromaquia 2025 por la organización del Toro Enmaromado

El Ayuntamiento de Benavente (Zamora) ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de Tauromaquia en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por unanimidad, conceder este galardón al consistorio "organizador e impulsor de la Fiesta del Toro Enmaromado, referente de la tauromaquia rural tradicional y de una modalidad tan singular como los toros de cuerda".

El jurado ha valorado el "compromiso" del Consistorio por mantener viva esta antigua fiesta "conservando su esencia sin dejar de adaptarla al contexto y a las necesidades actuales, conciliando su legado tradicional con la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio histórico y natural del municipio, y convirtiéndola en un espacio de encuentro intergeneracional y de transmisión de la cultura taurina a los más jóvenes".

Asimismo, ha destacado que "el Toro Enmaromado de Benavente, declarado en 1991 Fiesta de Interés Turístico Regional, tiene una antigüedad que se remonta, como mínimo, al siglo XVII y cuenta con un reconocimiento nacional e internacional".

"Esta celebración encarna las raíces más genuinas de la tauromaquia popular, que a veces no cuenta con la visibilidad que merece al ser eclipsada por las grandes ferias", ha subrayado.

El jurado "hace extensivo el galardón al conjunto de los vecinos de Benavente por su activa implicación en el festejo a través de las peñas, el voluntariado y el tejido asociativo, lo que representa un ejemplo modélico de participación y cohesión social".

Un jurado de reconocido prestigio

El jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la tauromaquia, ha estado integrado en esta edición por Pedro Gutiérrez ‘El Niño de la Capea’, torero y ganadero, galardonado con el Premio Castilla y León de Tauromaquia en su edición 2022; Marta Pérez, cirujana taurina, que obtuvo este mismo premio en 2023; Laura Vicente, alcaldesa de Fuentes de Oñoro (Salamanca).

También Íñigo Gamazo, ganadero de Raso de Portillo, explotación premiada en 2024; Marta Elena Alonso, catedrática de Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y Premio de Estudio e Investigación Científica sobre Tauromaquia en Castilla y León 2023, y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

El Premio Castilla y León de Tauromaquia tiene por objeto distinguir la trayectoria profesional, los méritos, actividades o iniciativas de personas, entidades o instituciones que hayan contribuido a la promoción de los valores culturales, turísticos o económicos de la tauromaquia en Castilla y León.

Anteriores premiados

Fue en 2022 cuando este galardón taurino se incorporó como nueva modalidad de los Premios Castilla y León. Con anterioridad, y desde 2015, se concedía anualmente el Premio Tauromaquia de Castilla y León.

Los galardonados desde ese año han sido: Santiago Martín Sánchez, 'El Viti', en 2015; Víctor Barrio, a título póstumo, en 2016; la Ganadería Montalvo de Salamanca, en 2017; los Encierros de Cuéllar, en 2018; la Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial de Salamanca, en 2019 y Andrés Mazariegos Vázquez, 'Andrés Vázquez', en 2020.

También el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, en 2021, y Pedro Gutiérrez Moya, El Niño de la Capea, en 2022; Marta Pérez López, en 2023 y la Ganadería Raso de Portillo, en 2024.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa, o que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal.

Estos Premios cuentan con otras seis modalidades además de la categoría de tauromaquia: de Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Artes, de los Valores Humanos y Sociales, de las Ciencias Sociales y Humanidades, y del Deporte.