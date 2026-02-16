El Carnaval de Toro vibra con su boda más especial: Charo y Javi celebran 25 años de amor en un Domingo Gordo inolvidable

El municipio zamorano de Toro ha vivido una intensa jornada de su Carnaval este domingo, 15 de febrero, el conocido como Domingo Gordo. Un día que ha estado marcado por la tradicional Boda de Carnaval en la que los toresanos Charo Cano y Javi de la Calle conmemoraron sus 25 años de matrimonio.

La jornada ha comenzado con el emotivo Encuentro de Murgas a las 12:00 horas, en el que las agrupaciones cermeñas han dado el pistoletazo de salida en la Plaza de la Colegiata. Durante toda la jornada, las murgas y charangas han animado las principales calles de Toro. También ha tenido lugar el Concurso de Parodias en la Plaza Mayor, que ha acogido este certamen donde ha destacado el ingenio y la crítica social de los participantes.

A partir de las 17:00 horas, el grupo Las Domingueras ha recorrido el centro con un espectáculo temático ambientado en la década de los 80 y a las 17:30 horas ha llegado el turno de la esperada Boda Tradicional de Carnaval.

La jornada de este domingo en el Carnaval de Toro

En este inolvidable evento se ha celebrado el enlace entre Doña Charo Cano Blanco y Don Javi de la Calle Matilla, que han conmemorado sus 25 años de matrimonio, acompañados por sus padrinos Lucía de la Calle Cano y Hugo Cano Calleja. El recorrido ha contado con la música de la A.C. Tres del Nueve y ha finalizado con el baile nupcial y convite oficial por cortesía del Ayuntamiento de Toro.

La jornada ha concluido en la Carpa Municipal con la celebración del XIV Concurso de Imitaciones Musicales. Este lunes, el Carnaval de Toro continuará con el desfile infantil de Carnaval, a las 17:00 horas y con salida desde la plaza San Francisco. Un Lunes de Carnaval muy especial para Toro, que vive uno de los eventos más importantes para el municipio en el que las calles se llenan de luz y color, disfraces, alegría y mucha diversión para todos los públicos.