El pregón oficial abre el Carnaval de Toro con un homenaje a Pedro Motrel Rivas

El Carnaval de Toro sigue tomando ritmo con actos para todos los públicos. Tras el desfile de chupetines que abrió la programación con los más pequeños como protagonistas, la ciudad vivió anoche el pregón oficial a cargo de los nietos de Perinda, en un homenaje a su abuelo, Pedro Motrel Rivas.

La Carpa Municipal volvió a llenarse este sábado con el concurso de disfraces de mascotas, una cita que mezcla humor, creatividad y ese punto de ternura que siempre deja el Carnaval cuando se convierte en plan familiar.

El jurado concedió el primer premio a Cómo entrenar a tu dragón, mientras que el segundo fue para ¡A la ducha! y el tercero recayó en Buceadoras.

Con este ambiente de inicio —entre pregón emotivo y pasarela animal— Toro continúa sumando estampas de Carnaval y calentando motores para los próximos días de fiestas.