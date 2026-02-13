El desfile de chupetines de Toro da inicio al Carnaval con los disfraces más originales de los más pequeños

Toro (Zamora) ha arrancado su Carnaval con el tradicional desfile de chupetines. Una cita en la que los más pequeños han podido mostrar sus disfraces más originales y divertidos, realizando un recorrido desde la Guardería Virgen del Canto hasta la Carpa Municipal.

Durante todo el camino, los niños y niñas de Toro que han participado han estado acompañados por la charanga 'Trotameños', desafiando al mal tiempo.

A su llegada a la Carpa Municipal, los participantes han recibido un obsequio a cargo de Frutos Secos Come-Come antes de dar rienda suelta al cuerpo en el baile infantil.

Toro arranca el Carnaval con el desfile de chupetines

La localidad zamorana afronta ahora unos días de diversión con una programación de Carnaval marcada por el baile, las charangas, las quedadas y la tradición.

Entre el día 13 y el 18 de febrero, Toro podrá disfrutar de múltiples actividades organizadas por el Ayuntamiento que se ha iniciado con este desfile de chupetines.

A las 21:30 se celebrará el pregón en la Carpa Municipal, dando paso a seis días donde la fiesta será la tónica habitual en Toro, tanto para mayores como para los más pequeños.