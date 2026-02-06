El Campus de la USAL en Zamora se modernizará a fondo para alcanzar los 4.000 alumnos

El Campus Universitario de Zamora de la Universidad de Salamanca iniciará una nueva etapa de crecimiento sostenido gracias a un proceso de modernización integral de sus infraestructuras académicas, científicas, tecnológicas, deportivas y culturales. El objetivo es reforzar su capacidad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha informado a los equipos decanales y de dirección del campus de los planes previstos por el equipo rectoral para consolidar Zamora como un enclave universitario estratégico dentro de la institución. Como parte de este compromiso, el Campus Universitario de Zamora recibirá una parte significativa de los 43 millones de euros que la Junta de Castilla y León destinará a la Universidad de Salamanca dentro del plan extraordinario de inversiones previsto hasta el año 2031.

Estas líneas de actuación fueron trasladadas por el rector en una reunión de trabajo celebrada en el Campus Universitario de Zamora, a la que asistieron María José Cáceres García, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación; Higinio Ramos Calles, director de la Escuela Politécnica Superior; María José Fermoso Palmero, directora de la Escuela de Enfermería; Ana Victoria Torres García, directora de la Escuela de Relaciones Laborales; y Francisco Cuadrado, delegado del rector para el Campus Universitario de Zamora.

Juan Manuel Corchado ha señalado que la Universidad de Salamanca trabaja con la meta de duplicar el número de estudiantes del Campus Universitario de Zamora y alcanzar los 4.000 alumnos y alumnas en los próximos años, mediante un proyecto sólido de fortalecimiento institucional y mejora de infraestructuras.

El rector ha subrayado que este proceso contribuirá a dinamizar la vida universitaria y a incrementar la presencia de estudiantes, personal docente e investigador, personal técnico y de administración, así como actividades de investigación aplicada, innovación y emprendimiento. El campus aspira a consolidarse como un referente académico y social para la ciudad y la provincia.

“Zamora es una parte esencial de la Universidad de Salamanca. Vamos a seguir trabajando para atraer talento, generar conocimiento y contribuir al desarrollo de la ciudad con más estudiantes, más investigación, más innovación y una universidad más abierta a la sociedad”, ha afirmado Juan Manuel Corchado.