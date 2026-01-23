Zamora se presenta en el metro de Madrid como un destino para "alejarse del ruido, la masificación y la urgencia"

Imagen de uno de los carteles de Zamora en el metro de Madrid.

El Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha una campaña turística en el metro de Madrid para presentarse como un destino para "alejarse del ruido, de la masificación y de la urgencia para recuperar el tiempo y la calma".

En total, se han instalado paneles de 4x3 metros en 20 estaciones de las líneas más céntricas del suburbano madrileño. Bajo el lema 'Turismo de interior, interior', Zamora estará presente en el metro de la capital española hasta el próximo 2 de febrero.

Así lo ha informado el concejal de Turismo, Christoph Strieder, quien ha explicado que se ha utilizado la misma campaña que se presentó este pasado jueves en Fitur, donde se muestra a Zamora como un destino "en el que despertar los sentidos, con el sonido como hilo conductor de la experiencia".

Los paneles, que llevan instalados desde el pasado 20 de enero, están instalados en las líneas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El edil ha explicado que la selección de estos emplazamientos responde a que son las más concurridas de la capital.

De esta manera, se logra consolidar el mensaje que se ha presentado en Fitur, subrayando la apuesta del Ayuntamiento por "la margen izquierda del Duero como punto de entrada a la ciudad, un lugar con la mejor vista".

Bajo este contexto, en Fitur se ha presentado la apuesta municipal por desarrollar el 'Proyecto de la Margen Izquierda del Río Duero', enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Para ello, han llevado a cabo actuaciones como la mejora de la zona de Los Pelambres, donde se han instalado duchas y vestuarios, así como distinto mobiliario urbano. O la remodelación del área de estacionamiento de vehículos, donde han habilitado dos aparcamientos disuasorios, uno de ellos para autocaravanas, que permitirá a los visitantes entrar a la ciudad atravesando el Puente de Piedra.

Strieder ha explicado que esta iniciativa busca convertir esta zona de la ciudad en "un gran espacio con novedades turísticas singulares, con elementos gastronómicos, patrimoniales y deportivos", propiciando una modificación de la estructura de la oferta turística de Zamora.