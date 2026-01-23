Una intensa nevada de 20 centímetros cubre Sanabria y provoca importantes problemas al tráfico en toda la comarca

La comarca de Sanabria (Zamora) ha amanecido este viernes, 23 de enero, con una intensa nevada que, en algunos puntos, ha alcanzado acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve.

Se han cumplido así las previsiones de la alerta meteorológica de nivel naranja. Además, esta nieve está provocando importantes problemas de circulación en toda la comarca, afectando a carreteras secundarias y a vías principales, incluida la autovía, que presenta tramos nevados.

Desde la Diputación Provincial de Zamora se recomienda extremar las precauciones a todos los usuarios de las carreteras del noroeste de la provincia, así como evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios mientras persistan las actuales condiciones meteorológicas.

Los trabajadores de la empresa encargada del mantenimiento de las carreteras provinciales comenzarán a actuar en cuanto sea posible y siempre que las condiciones permitan el acceso seguro a las vías de titularidad provincial, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Nieve en la provincia de Zamora. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación mantiene un seguimiento continuo de la situación y reitera el llamamiento a la prudencia, recordando la importancia de atender a las indicaciones de los servicios de emergencia y a la información oficial.

Nieve en Aliste

En Aliste, también en la provincia de Zamora, por la noche no se ha acumulado nieve, pero está comenzando a aparecer en algunas zonas en la mañana de este viernes.