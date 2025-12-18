Un vehículo atropella a una menor de 15 años cuando iba al instituto en Zamora

El lugar en el que se ha producido el atropello, en el cruce entre las calles Obispo Nieto y Doctor Fleming en la ciudad de Zamora

Un vehículo ha atropellado este jueves por la mañana a una menor de 15 años cuando se dirigía al instituto en Zamora. El atropello ha tenido lugar a las 8:19 horas de la mañana en el cruce entre las calles Obispo Nieto y Doctor Fleming de la capital zamorana, en las proximidades del IES Claudio Rodríguez.

El 112 de Castilla y León, tras recibir el aviso de que la menor había sido atropellada, y de que se encontraba consciente, ha alertado a la Policía Municipal de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar de los hechos.

Además, Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia de soporte vital básico que ha atendido a la víctima en el lugar del atropello. Posteriormente, la joven ha sido trasladada en esa misma ambulancia al hospital de Zamora.