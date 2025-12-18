Un vehículo atropella a una menor de 15 años cuando iba al instituto en Zamora
La víctima ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al hospital de la capital zamorana.
Un vehículo ha atropellado este jueves por la mañana a una menor de 15 años cuando se dirigía al instituto en Zamora. El atropello ha tenido lugar a las 8:19 horas de la mañana en el cruce entre las calles Obispo Nieto y Doctor Fleming de la capital zamorana, en las proximidades del IES Claudio Rodríguez.
El 112 de Castilla y León, tras recibir el aviso de que la menor había sido atropellada, y de que se encontraba consciente, ha alertado a la Policía Municipal de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar de los hechos.
Además, Emergencias Sanitarias ha enviado una ambulancia de soporte vital básico que ha atendido a la víctima en el lugar del atropello. Posteriormente, la joven ha sido trasladada en esa misma ambulancia al hospital de Zamora.