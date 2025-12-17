Incendio en la cocina de una vivienda de Burgos: trasladan al hospital a una mujer afectada

Una mujer de 38 años ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras el incendio originado en una vivienda del número 46 de la Avenida de la Constitución Española de Burgos.

El 112 recibió una llamada a las 13:02 horas alertando del fuego, declarado en la campana extractora de la cocina, y que había generado una gran humareda.

El Servicio de Emergencias avisó del incendio a los Bomberos, la Policía Local de Burgos, y al Cuerpo Nacional de Policía.

Pese a que inicialmente se había indicado que ninguna persona había resultado afectada, durante las tareas de extinción, la Policía Local solicita asistencia para una mujer, consciente, pero que presenta síntomas de haber inhalado humo.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a la mujer, que es posteriormente trasladada en ambulancia al hospital.