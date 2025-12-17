Golpe al narcotráfico en la Nochevieja Universitaria de Salamanca: tiran un kilo de cocaína al Tormes tras fugarse

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas en Salamanca y su alfoz, en una operación que se ha saldado con dos detenidos y la incautación de importantes cantidades de estupefacientes dentro del operativo con motivo de la Nochevieja Universitaria que se celebra este jueves en la ciudad.

Los arrestados ya han ingresado en prisión por orden judicial tras una intervención que incluyó una persecución a gran velocidad y la recuperación de droga en el cauce del río Tormes tras darse a la fuga en una furgoneta.

Los hechos se desencadenaron el pasado lunes por la tarde, en el marco del dispositivo especial de seguridad establecido por la Policía Nacional, en colaboración con Policía Local y Protección Civil, ante la gran afluencia de personas prevista en la ciudad por la Nochevieja Universitaria.

La Policía Nacional detectó el momento en que los sospechosos recibían un paquete en su vehículo. Al intentar interceptarlos, los individuos emprendieron una huida temeraria, obligando a los agentes a apartarse para no ser atropellados e infringiendo numerosas normas de circulación, lo que puso en grave riesgo al resto de usuarios de la vía.

La persecución finalizó en el puente Juan Carlos I, donde los vehículos policiales lograron bloquear el paso de los fugitivos. Antes de ser reducido, el conductor consiguió bajar del coche y arrojar un objeto al río Tormes.

Gracias a la colaboración del servicio de Bomberos de Salamanca, se pudo recuperar el paquete, que contenía 1.143 gramos de cocaína con el anagrama 'KENWOR'. Según las estimaciones policiales, de esta cantidad se podrían haber obtenido más de 5.300 dosis con un valor de mercado cercano a los 129.000 euros.

Tras la detención de ambos varones, la investigación prosiguió con tres registros domiciliarios. En estas inspecciones, los agentes hallaron 107 placas de hachís grabadas con la inscripción 'BOSS-HUGO BOSS', que arrojaron un peso total de 11 kilogramos y un valor estimado de 73.472 euros. Además de la sustancia prensada, se intervino dinero en efectivo y diversos útiles destinados a la manipulación y empaquetado de la droga.

Con esta operación, la Policía Nacional da por desmantelado un punto de abastecimiento clave para la venta de estupefacientes al menudeo durante las próximas celebraciones en la capital charra.

Una vez concluidas las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia, cuyo titular decretó su inmediato ingreso en prisión.