Tragedia en las carreteras sorianas: muere un hombre tras un accidente entre un furgón y un turismo en la SO-20

Accidente entre el furgón y el turismo en la SO-20 Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Soria.

Un hombre de 50 años ha fallecido y dos personas han resultado heridas, tras un accidente fatal entre un furgón y un turismo en la SO-20, en el punto kilométrico 10,100, como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

El suceso se ha producido a las 07:20 horas de esta mañana de miércoles, 17 de diciembre, en la ciudad soriana, tras una colisión frontal entre el furgón y el turismo. Las circunstancias del siniestro se encuentran en fase de investigación.

Como consecuencia del accidente, el conductor del furgón ha resultado herido leve y la conductora del turismo ha sufrido heridas graves y ha sido trasladada al hospital.

El copiloto del turismo, un varón de 50 años, ha fallecido, según ha informado el Servicio de Emergencias. La conductora del turismo herida, de 46 años, ha sido trasladada en UVI móvil y el conductor del furgón, de 39 años, en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Soria.

La SO-20 permanece con paso alternativo entre los puntos kilométricos 8 y 12, mientras se desarrollan las labores de atención, aseguramiento y retirada de vehículos.