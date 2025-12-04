Los Bomberos sofocan dos incendios en menos de tres horas en viviendas de Alcañices y Rabanales

Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste actuando en uno de los incendios Bomberos del Parque Tierras de Aliste

La tarde de este miércoles fue especialmente intensa para los servicios de emergencia de la comarca de Aliste. Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en San Vitero, tuvieron que intervenir en dos incendios en menos de tres horas, ambos declarados en viviendas de Alcañices y Rabanales.

El primer aviso se registró a las 17:40 horas, movilizando a los bomberos hasta Alcañices, donde un incendio originado en la chimenea de una vivienda activó el dispositivo de emergencia. La rápida actuación de la dotación permitió controlar el fuego sin que se produjeran daños personales y limitando los daños materiales.

A las 19:40 horas se recibía un segundo aviso, esta vez desde la localidad de Rabanales, debido a otro incendio también vinculado a la chimenea de una vivienda. Los bomberos actuaron nuevamente con eficacia, sofocando las llamas y evitando que se propagaran a otras estancias del inmueble. Tras completar las labores de extinción y aseguramiento de ambas escenas, los efectivos regresaron al Parque de Tierras de Aliste.

Los Bomberos del Parque Tierras de Aliste actuando en uno de los incendios Bomberos del Parque Tierras de Aliste

La Diputación de Zamora recuerda la importancia de mantener en buen estado las chimeneas y realizar limpiezas periódicas para prevenir este tipo de incidentes.