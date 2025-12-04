Herida una profesora de un colegio de Soria por un golpe en la cabeza tras desprenderse el falso techo

Una profesora del colegio Trilema de Soria ha resultado herida este jueves después de sufrir un golpe en la cabeza al desprenderse parte de un falso techo del centro educativo.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 09:00 horas se ha recibido una llamada para solicitar asistencia sanitaria para la docente del centro educativo que se ubica en la calle Los Miranda de la capital soriana.

En la llamada, el alertante señala que la víctima está consciente y que, en principio, está herida leve. El aviso se ha trasladado a la Policía Local de Soria, a los Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía y al Servicio de Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Ya en el lugar, el personal sanitario, que ha acudido con una ambulancia de soporte vital básico, ha atendido a la mujer, de la que no han trascendido sus datos de filiación ni si ha sido necesario su traslado a un centro hospitalario.