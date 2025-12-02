Inaugurado el Belén de la Diputación de Zamora, un referente con 26 años de historia y más de 200 piezas

La Sala de La Encarnación ha abierto este martes 2 de diciembre oficialmente las puertas de uno de los símbolos más arraigados de la Navidad zamorana: el Belén tradicional de la Diputación de Zamora.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha presidido el acto inaugural de un montaje que vuelve a unir arte, técnica y tradición.

Con 26 años de trayectoria, el Belén es obra de la Asociación Belenista La Morana, que un año más ha contado con el respaldo de Caja Rural de León, Ourense, Valladolid y Zamora.

El conjunto artístico incorpora figuras del prestigioso artesano José Luis Mayo Lebrija, cuya obra es referencia nacional en imaginería belenista.

El montaje ocupa 100 metros cuadrados y reúne más de 200 piezas de 35 centímetros, todas integradas en un escenario de estilo hebreo que recrea con minucioso detalle el contexto histórico de los primeros días de Jesús.

Una de las imágenes del Belén

Su cuidada ambientación y su rigor artístico consolidan a este Belén como una de las propuestas más destacadas de la provincia.

La tradición de instalar el Belén en La Encarnación hunde sus raíces en los tiempos en que el palacio albergaba el antiguo hospicio, una herencia cultural que se mantiene viva y que hoy continúa siendo un referente para miles de visitantes.

No en vano, el pasado año más de 40.000 personas recorrieron esta emblemática muestra.

En la felicitación

Este prestigio traspasa fronteras provinciales. En esta edición, el Misterio del Belén ilustrará la felicitación navideña de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que llegará a 8.132 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares de toda España.

Un reconocimiento al valor cultural y simbólico de este montaje, convertido en expresión de la identidad zamorana y española.

La inauguración concluyó con la bendición del obispo de Zamora, Fernando Valera, que puso el broche solemne a un acto marcado por la emoción y el orgullo por la tradición.

El Belén permanecerá abierto al público del 3 de diciembre al 6 de enero de 2026, en horario de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Permanecerá cerrado las mañanas del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.