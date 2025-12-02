El comercio de Benavente sorteará 10.000 euros en bonos de compras esta Navidad

La concejal de Comercio, Sara Casquero y el vicepresidente de CEOE Cepyme Benavente, Ernesto Cadenas

El comercio de Benavente refuerza su impulso navideño con la campaña 'Viaja de compras por Benavente', que sorteará 10.000 euros en bonos de compra entre los clientes de la ciudad.

La iniciativa, organizada por CEOE Cepyme Benavente, busca "potenciar el comercio local en la época navideña", según ha informado el Ayuntamiento desde su Concejalía de Comercio.

La campaña se ha presentado esta mañana con la presencia de la concejala de Comercio, Sara Casquero, y el vicepresidente de CEOE Cepyme Benavente, Ernesto Cadenas.

Sobre dicha campaña, Cadenas ha reconocido que esta iniciativa es "la más fuerte que se ha realizado desde que yo estoy aquí".

Un total de 56 establecimientos participan en la acción. Cada cliente recibirá un pasaporte que se irá sellando con cada compra. Al completar cuatro sellos, el pasaporte se depositará en las urnas situadas en las oficinas de Caja Rural de Benavente, asegurando su participación en el sorteo.

Tras la noche de Reyes, se sortearán los pasaportes premiados. Los ganadores recibirán el 20 % del importe gastado en cada pasaporte, con un máximo de 300 euros por premio. Estas cantidades podrán ser gastadas en los comercios locales adheridos durante todo el mes de enero.

Sara Casquero ha destacado "la variedad y el potencial del comercio de Benavente" y ha invitado a todos los vecinos y visitantes a "comprar los regalos de estas navidades en nuestras tiendas y establecimientos", reforzando así la economía local en estas fechas.