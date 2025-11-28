La Junta da el primer paso para modernizar el centro de salud de Villalpando con una ampliación del 70%

La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado la redacción del proyecto y la coordinación de las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Villalpando (Zamora) por 143.748 euros. La intervención prevé incrementar la superficie útil de 467 m² a 785 m², un aumento aproximado del 70%.

Entre las mejoras destacan nuevas zonas de apoyo administrativo y servicios, la ampliación de la zona de consultas de Atención Primaria, con sala de técnicas y curas y una sala de lactancia en la zona de espera. También se habilitarán una sala de extracciones y laboratorio específicos.

El proyecto incluirá una unidad de rehabilitación con consulta de fisioterapia, sala de cinesiterapia, boxes, vestuarios y almacén. La unidad de soporte vital básico dispondrá de dormitorios con aseo y ducha, garaje exterior cubierto, zona de descontaminación y espacios auxiliares.

El área de Atención Continuada se renovará con sala de espera, sala de curas o cirugía menor y ampliación de la consulta de urgencias. La actuación se enmarca en la programación plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias para mejorar la Atención Primaria.

El contrato contempla seis meses para la redacción del proyecto y el seguimiento durante la ejecución de las obras. La Zona Básica de Salud de Villalpando da servicio a 3.379 personas, de las cuales cerca del 40% tienen más de 65 años, lo que hace "especialmente necesario el refuerzo y modernización de las instalaciones".

Esta zona básica comprende nueve demarcaciones asistenciales y 17 localidades: Cañizo, Quintanilla del Monte, San Martín de Valderaduey, Villárdiga, Castroverde de Campos, Villar de Fallaves, Cerecinos de Campos, Tapioles, San Esteban del Molar, Vega de Villalobos, Villalobos, Villalpando, Cotanes del Monte, Quintanilla del Olmo, Villamayor de Campos, Villanueva del Campo y Prado.

Actualmente, el centro cuenta con plantilla completa formada por médicos de familia, enfermería, personal administrativo y de apoyo, así como unidades especializadas como matrona, trabajador social y atención pediátrica.

Con esta inversión, la Junta de Castilla y León asegura que refuerza su compromiso con la mejora de la asistencia sanitaria en el medio rural, dotando a Villalpando y su entorno de instalaciones "modernas y adaptadas a las necesidades actuales".