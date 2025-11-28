El famoso Comodín cierra tras diez años en las Tres Cruces de Zamora: "Hemos peleado todo lo que se podía"

El Comodín Taberna Urbana, uno de los bares de referencia de la avenida Tres Cruces de Zamora, baja la persiana hoy después de casi una década de actividad.

El cierre se produce tras años de dificultades y tensiones con un vecino, según explica Juan, dueño del establecimiento en un comunicado difundido este viernes.

Juan y su equipo resumen el final como "un día que tenía que llegar" tras "casi diez años" de trabajo, celebraciones y encuentros.

En su mensaje al público reconocen que la despedida "duele" y que han resistido "todo lo que se podía y un poquito más". El establecimiento afirma haber afrontado problemas relacionados con el ruido, la altura del salón, la salida de humos y hasta "el tipo de comida" que han cocinado durante una década.

El local explica que estas incidencias formaron "un bingo de problemas con un vecino" que, según su propio relato, "hemos completado entero".

Aun así, el mensaje se centra en el agradecimiento a los clientes y en el vínculo creado en estos años. "Vosotros, nuestros comodines", expresan, fueron quienes dieron sentido al proyecto gracias a su apoyo continuo en la famosa arteria comercial de Zamora.

En su despedida destacan las risas compartidas, las sobremesas largas, los brindis improvisados y las historias acumuladas durante una década. Juan y su equipo subrayan que se marchan "con el corazón apretado", aunque con la convicción de que lo construido con la clientela "no se acaba con el cierre", sino que permanecerá como un recuerdo común.

El comunicado deja abierta la posibilidad de un regreso futuro. Señalan que "igual la vida nos sorprende y volvemos a liarla en otro rincón", aunque matizan que sería "con menos ruido". Mientras tanto, agradecen "de verdad" toda la confianza, las visitas y el apoyo recibido.