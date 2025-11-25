El plan ideal para disfrutar de obras de Picasso, Goya o Velázquez durante el puente de diciembre y no es en el Prado

Visitantes de la exposición de Las Edades del Hombre, pasan al lado del Cristo vuelve a la vida de Venancio Blanco

El puente de la Constitución o también conocido como puente de diciembre es uno de los más apetecibles para preparar una escapada previa a la Navidad. Con el frío ya gobernando la meteorología, apetecen destinos que ofrezcan disfrute de los sentidos. Y una opción maravillosa es el arte. Quizá el primer pensamiento se podría ir a organizar una escapada a la siempre ajetreada Madrid, ya que cuenta con algunos de los museos más importantes de nuestro país.

Pero resulta que a solo dos horas y media (una y cuarto en AVE) de su inacabable ajetreo, se está celebrando una de las exposiciones de arte sacro más importantes y relevantes de nuestro país. Se trata de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, cuya sede este año se ubica en Zamora, bajo el nombre de EsperanZa.

Una muestra que ofrece un interesante recorrido que fusiona tradición, espiritualidad y contemporaneidad. La exposición permanecerá abierta hasta el Domingo de Resurrección de 2026.

Cristo de las Injurias en Las Edades del Hombre en Zamora

La Catedral de San Salvador y la Iglesia de San Cipriano albergan las piezas más importantes, mientras que la Iglesia del Carmen de San Isidoro se convierte en un espacio educativo con talleres y actividades escolares. La muestra reúne 85 obras procedentes de Castilla y León, España y Portugal, desde grandes maestros hasta artistas más contemporáneos.

El recorrido se organiza en un preludio y tres momentos: Pasión, Resurrección y Misión. El preludio, en San Cipriano, introduce la esperanza como hilo conductor. Destacan obras como La Fe y la Esperanza de Gregorio Fernández, Esperanza de Gil de Siloe y La Esperanza de Alejo de Vahia. Esculturas como Santa Faz de Vasco de la Zarza y el óleo Salvador de El Greco reflejan la riqueza artística del Renacimiento y el barroco.

La exposición integra también piezas contemporáneas como Estampas del Campo Zamorano de Antonio Pedrero, acuarelas de Satur Vizán y esculturas de Baltasar Lobo y Ele Pozas. "Un diálogo entre siglos que sorprende al visitante", señalan desde la Fundación Las Edades del Hombre.

El momento Pasión, en la Catedral, recorre el dolor, la entrega y la redención. Obras de Zurbarán, Juan de Juni y Felipe Bigarny muestran la intensidad de la espiritualidad barroca. Destacan el Cristo yacente de Gregorio Fernández y los bustos de ocho santas mártires, además de piezas como la Oración en el huerto y Jesús con la Cruz a cuestas.

Cristo yacente de Gregorio Fernández en Las Edades del Hombre en Zamora

En Resurrección, se celebra la vida y la reconciliación. Piezas como el Cristo Resucitado de Juan de Montejo, Cristo vuelve a la vida de Venancio Blanco y La bajada de Cristo al Limbo de Esteban Jordán muestran la victoria sobre la muerte. Los sacramentos cobran protagonismo con el Bautismo de Cristo y los Desposorios de la Virgen, completando la experiencia espiritual y artística.

El momento Misión refleja la llamada a la comunidad y la esperanza activa. Obras de Damián Forment, Pedro de Campaña, Alonso Sánchez Coello y Mario Balassi se combinan con piezas históricas como la Inmaculada de la Magdalena de Velázquez y la Anunciación de Picasso. Artistas zamoranos contemporáneos enriquecen la muestra con obras recientes, creando un diálogo entre historia y actualidad.

Inmaculada de la Magdalena de Velázquez en Las Edades del Hombre

Además, la muestra ofrece una vuelta de tuerca a la exposición con el Laboratorio de EsperanZa, en la Iglesia del Carmen de San Isidoro. La Fundación Las Edades del Hombre y Fundación Zamorarte acercan así el patrimonio sacro y la historia de la región a jóvenes y adultos mediante aprendizaje vivencial y sensibilidad artística, con varios talleres y propuestas educativas.

El horario facilita la visita durante el puente: de martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00; sábados de 10:00 a 20:00; domingos y festivos de 10:00 a 19:00.

La entrada general cuesta 9 euros, con reducciones y gratuidades para menores, pensionistas, familias numerosas y personas con discapacidad.

Una provincia rica en tesoros monumentales

Pero la riqueza artística y patrimonial no se limita a Zamora capital. La provincia tiene infinidad de tesoros por descubrir, con templos y monumentos excepcionales y de gran calidad artística. Se puede destacar en primer lugar, la Iglesia de La Hiniesta, muy cercana a la capital, con su pórtico de Santa María la Real.

Un ejemplo sobresaliente del gótico zamorano con un atrio meridional y una bóveda de crucería cubierta por nervios apoyados en ménsulas lisas. En su interior se conservan imágenes de la Virgen embarazada, el arcángel San Gabriel y la Virgen con el niño.

También es destacable la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, hoy ubicada en El Campillo, tras su traslado para evitar la inundación del embalse del Esla, conserva una de las arquitecturas altomedievales más singulares de la península.

Interior de la iglesia de San Pedro de la Nave Miriam Chacón Ical

Sus relieves de mártires y profetas, de trazo firme y simbología profunda, revelan la maestría de los talleres visigodos y convierten al pequeño templo en una pieza clave para entender el arte previo al mundo mozárabe.

Igualmente, imperdible es el bellísimo Monasterio de Santa María de Moreruela, en Granja de Moreruela, uno de los ejemplos cistercienses más bellos de la provincia. Fundado por Alfonso VII a finales del siglo XII, combina románico y elementos de transición al gótico. Su cabecera, con absidiolos, girola poligonal y ábside central, impresiona por su grandiosidad y recientemente ha sido objeto de restauraciones significativas.

Monasterio de Santa María de Moreruela Patronato Provincial de Turismo de Zamora

Y qué decir de Toro. Cuna de uno de los vinos más famosos de España, la Tinta de Toro, ofrece un paseo monumental por sus empedradas calles, con la Colegiata de Santa María la Mayor como joya de la corona. Construida entre los siglos XII y XIII, románico de transición al gótico, destacando el cimborrio de la nave central y el Pórtico policromado de la Majestad.

La ciudad también cuenta con el Monasterio de Sancti Spiritus, que conserva armaduras moriscas, un claustro del siglo XVI y sepulcros.

Pórtico policromado de la Majestad de la Colegiata de Santa María la Mayor Patronato Provincial de Turismo de Zamora

En el norte se ubica Puebla de Sanabria, declarada conjunto histórico, y que conserva la iglesia de Nuestra Señora del Azogue (siglo XII). Además, cuenta con el imponente Castillo de los Condes de Benavente, sus murallas, castillos, iglesias y casas blasonadas. Aquí se puede disfrutar de un paseo mágico para retroceder a la Edad Media, gracias al excelente estado de conservación de estas construcciones.

Igualmente, impresionante es la visita a la vecina San Martín de Castañeda, que puede presumir de su histórico monasterio cisterciense, el cual hunde sus orígenes en el siglo X y alcanzó su esplendor en el XII.

Declarado Monumento Nacional, es una joya románica que conserva su iglesia y parte de las dependencias monásticas, testimonio del peso espiritual y cultural que tuvo en la comarca.

La provincia de Zamora es un auténtico no parar de historia, arte y naturaleza, y uno de los ejemplos más claros de esta combinación es el Parador de Turismo de Benavente. Su edificación integra la imponente Torre del Caracol, último resquicio en pie del magnífico palacio-castillo de los Pimentel, una de las familias nobiliarias más influyentes de Castilla.

Torre del Caracol del Castillo de Benavente ICAL / Eduardo Margareto

La Torre del Caracol, con su estructura circular y escalera de caracol, es un recordatorio tangible de la presencia de la nobleza y de la fortaleza defensiva que tuvo el palacio-castillo.

El parador no solo ofrece alojamiento de calidad, sino que se convierte en un punto de partida ideal para explorar el rico patrimonio de Benavente y su comarca: la iglesia románica de Santa María del Azogue, la iglesia de San Juan del Mercado y numerosas casas señoriales que hablan de la importancia histórica de la ciudad.

Una visión del eclipse única en Europa

Y por si la visita a la provincia de Zamora supiera a poco en diciembre, en unos meses se abre una nueva oportunidad para contemplar un espectáculo celestial sin igual en territorio zamorano. En 2026, la provincia se convertirá en uno de los mejores lugares de Europa para presenciar un eclipse solar total, un fenómeno que oscurecerá el día y ofrecerá una experiencia que combina ciencia, naturaleza y belleza.

Zamora capital vivirá 36 segundos de oscuridad total, mientras que localidades cercanas como Benavente se preparan para convertirse en epicentro del astroturismo nacional el 12 de agosto de 2026.

Allí, el eclipse alcanzará un minuto y 18 segundos de duración, un fenómeno que no se observa en la península desde 1912. Los visitantes podrán disfrutar de un momento irrepetible que situará a Benavente como punto privilegiado para amantes de la astronomía de todo el mundo.

Iglesia de Santa María del Azogue de Benavente Estudio MYNT

Además, el espectáculo no será solo astronómico. La provincia se prepara con iniciativas educativas, alojamientos adaptados y actividades complementarias que permitirán vivir la experiencia en profundidad.

Desde representaciones teatrales y festivales culturales hasta rutas históricas y naturales, Zamora combina ciencia, cultura y patrimonio, haciendo que la visita al eclipse sea también un recorrido por la esencia de la provincia.

Toda la información puede consultarse en la web oficial del Patronato Provincial de Turismo de Zamora: www.turismoenzamora.es