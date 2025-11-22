Elena (17), la promesa que sueña con una medalla olímpica para Zamora: "La primera parte es visualizarlo, luego paso a paso"

"Yo estoy aquí para competir con las mejores". Elena Bahamonde García no titubea a la hora de hablar. A pesar de sus solo 17 años, la mentalidad con la que afronta su vida es, probablemente, el ingrediente principal de su éxito en el mundo del judo. Reconoce no estar acostumbrada a celebrar títulos, pero prácticamente cada poco tiempo aparece en algunas portadas con un nuevo éxito.

El último, la Super Copa de España de Madrid celebrada recientemente en Colmenar Viejo. Una victoria que, además, le da acceso directo al Campeonato de España Junior, su "gran objetivo de la temporada". Su prolífica carrera ya la sitúa como una de las grandes promesas del judo en nuestro país y esto la hace ostentar la clara candidatura para, en un futuro, conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos para Zamora.

"Es un sueño recurrente", bromea la joven zamorana al ser preguntada por cuántas veces lo ha pensado. Pero esto no le impide mantener los pies en el suelo, ya que "es algo complicado", pero tiene claro que "la primera parte es visualizarlo" y ya luego "es como una escalera, paso a paso y disfrutando del camino".

Elena Bahomende, a la derecha, durante un combate de judo

Ella comenzó a practicar judo hace 11 años, cuando apenas tenía seis. En su familia, su abuelo había hecho kárate y fue durante el colegio cuando, al conocer las actividades extraescolares, se interesó por este deporte. "Al principio me daba mucho miedo, pero quería probarlo. Mi madre me dijo que probase una semana y si no, lo dejase. Y aquí estamos desde entonces", relata.

Es campeona de España en categoría cadete y en todos estos años ha ido recogiendo lo sembrado por su esfuerzo, hasta cosechar esta última Super Copa de España en Madrid. "Ha sido un campeonato bastante duro", reconoce.

En Colmenar Viejo se encontró con rivales a las que "nunca antes había ganado", pero explica que las tenía "mucho más estudiadas que al resto". El triunfo le otorga el privilegio de clasificarse directamente para el Campeonato de España Junior, en el cual ya compitió el año pasado pero pasando "por distintas fases". "Era mucho más complicado porque, aparte de la edad, partía de un peso inferior", explica.

Ahora, se ahorrará todo ese trabajo y afronta este objetivo con "mucha fuerza y ganas". "Significa que estoy aquí para competir con las mejores de mi peso, que también son las mejores de Europa y del mundo incluso", señala decidida.

Actualmente compite para el Club Judo Morales. Sus inicios en el judo se los tomó como algo recreativo, pero fue pronto cuando la competición empezó a ganar peso. "Desde pequeña siempre me ha gustado tomarme las cosas muy en serio. Eso me ha ayudado a mejorar y a buscar mi mejor versión", destaca.

La joven zamora Elena Bahamonde es ya una de las grandes expectativas del judo español Foto cedida

Complementó su formación en el judo con una estancia el año pasado en Madrid en el Centro de Alto Rendimiento, donde "más mejoría técnica" ha notado. Asegura no tener ningún secreto porque "aquí (en el judo) todos sabemos lo que hay y cómo hay que afrontar las situaciones".

Pero sí hay algo que destaca, que es que se considera una persona "muy disciplinada" que sigue "muchos patrones". "No soy ni la más técnica ni la más fuerte seguramente, pero sí me caigo me vuelvo a levantar y eso me hace seguir adelante y creo que es lo que me diferencia de todas mis rivales", resalta.

El cansancio no es un impedimento para Elena, que intenta "seguir sacando" todas sus fuerzas, haciendo de esta forma que sus rivales se "vengan abajo".

Por su edad, está en la obligación de compaginar el judo con los estudios, más este año que está en 2 de Bachillerato y quiere estudiar Derecho y Administración de Empresas (DADE) en inglés. "Los estudios para mí siempre son y han sido una prioridad, pero eso no significa que el judo lo deje de lado", apunta en una muestra más de su madurez.

Su objetivo es encontrar una universidad que esté cerca de "clubes que sean importantes para seguir mejorando en el judo". Pero mientras tanto, su objetivo más a corto plazo es el Campeonato de España absoluto, donde se presentará con el objetivo de que "ninguna rival se relaje" si la tiene de frente.

Elena tiene que enfrentarse a rivales que están muy por encima de su edad, incluso ante algunas olímpicas o campeonas del mundo, ya que su peso es "bastante complicado". Pero esto no achanta a la joven zamorana, quien matiza que el hecho de ser la más pequeña, aunque en algunas situaciones sí le ha jugado "malas pasadas", también es una "motivación extra".

"He conseguido clasificarme, pues puede pasar cualquier cosa y como se relaje (su rival) a la mínima lo voy a aprovechar y si la puedo ganar, vamos que la gano", zanja con rotundidad Elena Bahamonde, la promesa del judo en España que ya suena con una medalla olímpica para Zamora.