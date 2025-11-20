Zamora recupera la históricas letras de la antigua Caja de Ahorros, tras comprarlas en un anticuario por 1.300 euros

El Ayuntamiento de Zamora ha instalado un nuevo elemento patrimonial y artístico en el Paseo de San Martín, junto a la avenida de la Feria. Se trata de un rótulo histórico con el nombre de 'Zamora', diseñado y ejecutado en torno a 1970 por el escultor zamorano Higinio Vázquez.

Este fragmento de rótulo formó parte de la fachada de la desaparecida Caja de Ahorros Provincial de Zamora, ubicada en la calle Santa Clara. Cada letra fue modelada de manera individual, fundida en aluminio y acabada con un meticuloso trabajo manual que incorpora una pátina en tonos dorados, creando un contraste característico de la estética de la época.

En declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Pablo Novo, concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, ha explicado que las piezas fueron adquiridas en una tienda de antigüedades en Salamanca por 1.300 euros, tras la recomendación del escultor zamorano Carlos Piñel.

Letras de Zamora, diseñadas por Higinio Álvarez

Ahora, las letras han quedado colocadas junto a un panel informativo que explica tanto el origen de la toponimia de Zamora como la historia de la propia escultura.

Novo ha indicado también que "la intención no ha sido en este caso tanto el tener unas letras para las fotos como tal, sino el recuperar un elemento patrimonial de un escultor zamorano del primer orden del siglo XX".

Y es que Higinio Vázquez es una de las figuras más destacadas de la escultura zamorana del siglo XX. De hecho, continuó su legado en la década de 1990 con los altorrelieves en mármol y las grandes puertas metálicas del antiguo edificio de Caja España en La Marina, hoy sede de la Junta de Castilla y León.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento asegura que reafirma su compromiso con la protección del patrimonio artístico local y con la integración de elementos históricos en los espacios urbanos, acercando a la ciudadanía parte de la memoria visual y cultural de la ciudad.