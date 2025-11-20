Los nombres más de moda en Zamora para los recién nacidos: tradicionales y muy unidos a los dioses

El pasado año 2024, nacieron un total de 57 bebés en la provincia de Zamora, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra inferior en un 1,33% con respecto a los mismos datos del año pasado, y que supera el descenso registrado de media en Castilla y León, con un 0,83% menos de nacimientos.

Y los padres de estos pequeños zamoranos parecen haberse puesto de acuerdo para elegir nombres bastante tradicionales para sus bebés. Según los datos publicados por el INE el pasado 19 de noviembre, Martín ha sido el nombre masculino más frecuente entre los recién nacidos, con 11 inscripciones. Le siguieron Daniel y Manuel, ambos con 10, en un año en el que se han repetido las preferencias de temporadas anteriores.

El cuarto nombre más elegido por los padres zamoranos ha sido Diego, con 9 niños registrados. A continuación se sitúan Adrián, Luca y Marco, los tres con 8. Cierran la lista de los diez más frecuentes en la provincia Enzo, Hugo y Mario, cada uno con 6 inscripciones.

En el caso de las niñas, Vega vuelve a consolidarse como el nombre más habitual en Zamora, alcanzando 16 inscripciones en 2024. En segunda posición figura Gala, con 11, seguida de Valeria, que registra 10 bebés con ese nombre.

A continuación aparecen Lucía (9) y Martina (8). Y completan la lista de los diez nombres más frecuentes Jimena y Mia (7 cada una), además de Claudia, Daniela e Iria, con 6 inscripciones cada una.

Los nombres más repetidos en Zamora comparten un origen marcado por la tradición de las tierras europeas. Martín procede del latín 'Martinus' y está vinculado a Marte, dios romano de la guerra. Daniel proviene del hebreo y significa 'Dios es mi juez', mientras que Manuel también tiene raíz hebrea y se asocia a la expresión 'Dios está con nosotros'.

En el caso de las niñas, Vega está relacionado con la advocación mariana de la Virgen de la Vega, muy extendida en Castilla y León y especialmente en Zamora, y también con el término que alude a una 'tierra fértil'.

Gala tiene origen latino y se vincula a la antigua región de Galia. Valeria procede del latín valere, relacionado con la idea de fortaleza o vigor.