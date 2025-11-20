Adiós a los tubos de Valorio: así son los nuevos toboganes de la zona infantil del bosque de Zamora
El Ayuntamiento de Zamora asegura que el cambio responde a una demanda constante de las familias, por el deterioro de las anteriores instalaciones.
El Ayuntamiento de Zamora ha puesto en funcionamiento los nuevos toboganes del parque infantil del bosque de Valorio. La actuación, según el Consistorio, responde a una demanda constante de las familias y sustituye a los antiguos toboganes de tubo, retirados por su avanzado deterioro. El área vuelve a estar operativa con elementos diseñados para un uso seguro y accesible.
Los nuevos toboganes se integran en el entorno natural del bosque de Valorio y completan la oferta de juego que ya se ubicaba. El Ayuntamiento destaca que la instalación ofrece a los niños de toda la ciudad un espacio renovado para el disfrute al aire libre, con una estructura cómoda, resistente y preparada para un uso intensivo.
Esta intervención forma parte de la política municipal de mejora progresiva de las áreas infantiles. Según el Consistorio, esta estrategia no se limita a sustituir elementos deteriorados, sino que busca la modernización integral de los parques y la creación de espacios públicos más seguros, accesibles y atractivos para las familias.
El Ayuntamiento avanza que el próximo año se redactará y ejecutará un proyecto completo de renovación del parque infantil de Valorio. El plan incluirá una reorganización de las zonas de juego con nuevos elementos, la instalación de mobiliario y arbolado, áreas de sombra y actuaciones orientadas a aumentar la seguridad y la accesibilidad en todo el recinto.
Con estas actuaciones, el Consistorio pretende reforzar Valorio como uno de los principales pulmones verdes de Zamora y como un espacio de encuentro intergeneracional. El Ayuntamiento sostiene que la renovación continua de los parques permitirá consolidar áreas de ocio de calidad y fomentar el uso cotidiano de estos entornos naturales.