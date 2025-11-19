Un tráiler para hacer pruebas médicas gratuitas llegará a la Plaza Mayor para estrenar el Congreso Silver Economy

El VII Congreso Internacional Silver Economy convertirá Zamora en "el epicentro del conocimiento y la investigación" sobre envejecimiento activo entre el 27 y el 29 de noviembre, en el Teatro Ramos Carrión. Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, durante la presentación oficial del evento y donde ha destacado el "crecimiento constante" de un foro que vuelve a contar con la Presidencia de Honor de la Reina Sofía.

Faúndez ha subrayado que el Congreso está declarado de interés sanitario por la Junta de Castilla y que ya suma 2.200 inscritos. Una cifra que supera con holgura los 2.045 participantes del año pasado, aunque el plazo permanecerá abierto hasta el día 27 por la mañana.

El presidente provincial ha remarcado que la Silver Economy es "un nicho de negocio y de comercio" relevante para las provincias del interior, donde la población envejecida y la mayor esperanza de vida plantean una oportunidad de empleo y riqueza.

Faúndez también ha recordado que el Congreso reunirá expertos nacionales e internacionales en ciencia, medicina, cuidados, emprendimiento y políticas activas.

El programa gira en torno a tres grandes ejes: salud y patología, protección jurídica y economía social. Las conclusiones se presentarán en una mesa final de comunicación.

La edición de 2025 registra un incremento notable en la aportación científica: 565 pósteres con trabajos de investigación frente a los 334 del año pasado, 52 comunicaciones frente a 38 y 12 buenas prácticas frente a 9.

Faúndez ha atribuido este avance al interés creciente por el sector y a la participación "activa" de Caja Rural de Zamora, como patrocinador principal, en las aportaciones económicas destinadas a los trabajos premiados. Y es que la entidad de la espiga mantiene su apoyo a los reconocimientos que incentivan proyectos innovadores.

El Congreso incorpora tres novedades. La principal será un espacio Salud Silver instalado en un tráiler de 17 metros situado en la Plaza Mayor el día 27. En él se realizarán pruebas de diagnóstico precoz para detectar problemas respiratorios y trastornos del sueño entre los mayores. También se inaugurará una exposición de cuadros adaptados para personas con baja visión.

La tercera novedad afecta a la feria empresarial del Teatro Ramos Carrión. Las empresas del sector, de Zamora y del resto de España, podrán recibir currículos y realizar entrevistas a estudiantes y asistentes interesados en orientar su futuro laboral en un ámbito de alta demanda.

La participación internacional crece con la presencia de autobuses de Portugal y estudiantes de los Politécnicos de Bragança y Castelo Branco. Además, habrá conexiones con universidades de Italia, Francia y Bélgica, y seguimiento online desde México, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y Emiratos Árabes.

Faúndez ha invitado a inscribirse hasta el día 27 y agradeció el trabajo del área de Emprendimiento, de Caja Rural y del resto de entidades colaboradoras. Cerró su intervención con el deseo de "empezar a preparar la edición de 2026".

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, durante la presentación

Por su parte, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha resaltado que la entidad se siente "parte de la corporación" por su implicación constante.

El director de la entidad zamorana ha querido destacar también que el Congreso ha crecido edición tras edición por las necesidades sociales y las oportunidades económicas vinculadas a las personas mayores.

Cipriano García considera que su bienestar genera un espacio idóneo para desarrollar iniciativas empresariales. Además, ha recordado que la Caja ha mantenido su colaboración en los premios que incentivan proyectos y destacó que su aportación pretende mejorar el nivel de las iniciativas presentadas.

El director de la entidad ha animado a que Zamora "mire en grande" pese a ser una provincia pequeña y ha remarcado que la Silver Economy es "absolutamente fundamental" para un territorio envejecido.