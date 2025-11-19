El Gobierno aprueba la primera fase de la urbanización del acuartelamiento Monte la Reina en Toro

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de construcción de la primera fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro.

La medida busca "dotar al futuro acuartelamiento de las infraestructuras y servicios básicos imprescindibles" para las unidades que se instalarán en él.

El contrato tiene un valor estimado de 27.100.393,42 euros y un plazo de ejecución de diez meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, sin posibilidad de prórroga.

La intervención permitirá desarrollar los viales internos, el saneamiento, la red eléctrica, las telecomunicaciones y el depósito de combustibles del acuartelamiento.

El Gobierno prevé que la inversión total en Monte la Reina alcance los 130 millones de euros, con la generación de "1.500 puestos de trabajo en la provincia".

Hasta la fecha se han ejecutado actuaciones previas, como la limpieza del entorno, la rehabilitación de 15 edificaciones, la recuperación de dos campos de tiro y la preparación de la zona de maniobras.

La secretaria de Estado, Amparo Valcárcel, confirmaba la semana pasada que "los plazos se están cumpliendo" y que el objetivo es que toda la infraestructura esté concluida en 2027, fecha a partir de la cual el acuartelamiento estará plenamente operativo en la provincia de Zamora.