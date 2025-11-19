Filtran un 'vídeo sexual' a través de un código QR en Zamora: "Jugaste conmigo, ahora que se diviertan otros"

Pegado en varias farolas de Zamora han aparecido unos curiosos carteles donde se puede leer "tú jugaste conmigo, ahora que se diviertan otros". Un misterioso mensaje acompañado de un código QR listo para ser escaneado con cualquier teléfono móvil.

Una vez abierto el link que acompaña a ese cartel, nos dirige a la web elvideodemiex.es, donde comienza a reproducirse un vídeo de apenas 25 segundos donde se observa una cama.

A los pocos segundos, una figura femenina pasa rápidamente por la imagen semidesnuda y acto seguido el vídeo se pixela solo y aparece un mensaje del Ayuntamiento de Zamora: "Aunque sea inconscientemente, ver o compartir vídeos privados como este también son machismo y aumentan la violencia contra las mujeres".

Cartel con el QR que lleva al vídeo en una farola de Zamora

Y es que este montaje es la nueva campaña del Consistorio zamorano con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. Una llamativa acción de street-marketing, que a buen seguro ya ha sorprendido a unos cuantos vecinos de Zamora, que se han aventurado a abrir el código QR en cuestión.

Cabe recordar que, en los últimos años, la Concejalía de Igualdad de Zamora se ha definido por apostar por este tipo de campañas llamativas e impactantes, para concienciar sobre la violencia y el abuso contra las mujeres.

En 2023, el Ayuntamiento de Zamora lanzó una campaña basada en la ironía para el 8-M, dirigida especialmente a los hombres. Los carteles agradecían acciones que deberían ser habituales en la corresponsabilidad, como "llevar a los niños al colegio" o "poner una lavadora", presentándolas como gestas dignas de reconocimiento. El mensaje pretendía cuestionar conductas que aún se consideran extraordinarias cuando las realizan hombres.

Como complemento, la Concejalía de Igualdad creó la ruta turística 'Pioneros', con placas colocadas en distintos puntos de la ciudad. Estas placas aludían a supuestos hombres que habían sido "pioneros" en compartir tareas domésticas o de cuidados, reforzando el tono humorístico de la campaña.

El Consistorio defendió entonces que el uso del humor buscaba conectar con públicos que normalmente no participan en actividades del 8-M. La campaña recibió atención mediática por su planteamiento poco habitual y su estética llamativa.

También resultó bastante polémica la campaña de 2017 en la que el Ayuntamiento utilizó chistes machistas tradicionales para denunciar la violencia de género y las actitudes que la perpetúan. Los carteles reproducían frases conocidas, como '¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo', seguidas de mensajes que invitaban a reflexionar sobre la normalización de este tipo de expresiones.

La iniciativa buscaba señalar que el humor machista es una manifestación de desigualdad que contribuye a sostener comportamientos violentos. Sin embargo, la campaña acabó generando mucha controversia. Colectivos feministas y sectores de la ciudadanía criticaron que la reproducción literal de esos chistes podía reforzar estereotipos en vez de desmontarlos, o que no era la forma más adecuada de concienciar sobre la violencia contra las mujeres.

A raíz de la polémica, el Ayuntamiento defendió que el propósito era mostrar de manera cruda ejemplos habituales de machismo cotidiano y provocar una reacción.