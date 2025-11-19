David Rivas, elegido Barandales de Honor 2026 de la Semana Santa de Zamora

La Junta Pro-Semana Santa de Zamora ha anunciado la elección de David Rivas como Barandales de Honor 2026, la máxima distinción que concede la entidad.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad y supone el reconocimiento a la exquisita trayectoria del toresano y a su contribución al patrimonio cultural vinculado a la Semana Santa de Zamora.

El galardón se entregará el próximo Domingo de Ramos durante el pregón oficial, tal y como marca la tradición desde 1986. La Junta Pro-Semana Santa recuerda que el premio distingue a quienes han trabajado de forma directa o indirecta en la promoción, la defensa o la proyección de la Semana Santa de Zamora.

Y es que la trayectoria de David Rivas mantiene un vínculo muy estrecho con la Semana Santa zamorana gracias a un conjunto amplio de composiciones creadas para distintas cofradías. Entre ellas figura 'Ecce Homo', su primera marcha procesional, dedicada a los cargadores del paso homónimo de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. También destaca 'Perdónalos', una obra muy conocida cuyo arraigo en Zamora es absolutamente férreo.

Otra de sus piezas significativas es 'Camino del Sepulcro', escrita para el grupo escultórico de la Conducción al Sepulcro de la Real Cofradía del Santo Entierro. Se suma 'Tercera Caída', compuesta por el 75.º aniversario de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída, una marcha incorporada al repertorio habitual de la corporación.

A ellas se añade 'La Amargura de las Tres Marías y San Juan', concebida para el paso del mismo nombre de la Cofradía de Jesús Nazareno.

El autor toresano ha creado además otras obras de gran relevancia para la liturgia y la música procesional zamorana. Entre ellas se encuentra la archiconocida 'En Tus Manos, Soledad', dedicada a la famosa Virgen de la Soledad.

También compuso 'Rey de Reyes' para el 75.º aniversario de la Cofradía de la Entrada Triunfal, destinada a acompañar la procesión del Domingo de Ramos.

La relación del compositor con la Junta Pro-Semana Santa incluye 'Tríptico de la Semana Santa de Zamora', una obra para orquesta y coro estructurada en tres movimientos y estrenada en el Teatro Ramos Carrión.

Su música se ha incorporado además a momentos singulares, como 'Alborada', interpretada durante el Encuentro del Domingo de Resurrección por la Cofradía de la Santísima Resurrección.

¿Quién es David Rivas?

David Rivas nació en Toro en 1980. Se formó en la Universidad de Salamanca, donde se licenció en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música. Desde 2006 es profesor de secundaria en la especialidad de Música en Castilla y León. Su catálogo supera las 400 composiciones y varias de ellas han obtenido premios en concursos de referencia del panorama nacional.

Su obra ha sido estrenada en numerosos teatros y auditorios españoles y ha cruzado fronteras en países como Argentina, México, Japón o Alemania. La presencia internacional del compositor se ha consolidado en escenarios de Europa, América y Asia, y ha llevado su música hasta festivales y ciclos especializados de gran prestigio.

En los últimos años, varias de sus piezas se han convertido en obras obligadas en certámenes de bandas tan relevantes como los internacionales de Valencia, Galicia y Benavente, los nacionales de Cullera y Murcia o el provincial de Castellón. Estos hitos sitúan su producción entre las más interpretadas por formaciones de viento del país.

Rivas ha dirigido sus propias creaciones en auditorios de España, Portugal, Italia, Grecia o Argentina. Su música figura en más de 25 trabajos discográficos, incluidos cuatro proyectos de producción propia junto a la Banda Municipal de Bilbao, la Unión Musical de Pozuelo, la Banda Primitiva de Llíria y las Bandas de Veguellina de Órbigo y JJMM de León, con la colaboración de directores reconocidos.

El compositor cuenta con ocho premios nacionales de composición y varios reconocimientos desde Estados Unidos por su obra para banda. Es miembro de la Academia Latina de los Grammy y de la Academia de la Música de España. Además, recibió en 2017 el Premio de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora en la categoría de Excelencia en la Cultura.

En la actualidad compagina la docencia con su actividad creativa y los numerosos viajes que realiza como director, jurado o compositor invitado por distintas formaciones.