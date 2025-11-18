Así es la renovada estación de autobuses de Benavente: un millón de euros para una infraestructura moderna

La estación de autobuses de Benavente es ya una realidad tras una transformación integral. La Junta de Castilla y León ha destinado 900.842 euros a las obras de rehabilitación y modernización del edificio, casi un millón de euros.

El proyecto contempla una profunda renovación de los espacios interiores, adaptándolos a las necesidades actuales de los usuarios.

Las antiguas 14 taquillas, junto a los almacenes posteriores, administración, facturación y sala de reuniones, han sido redistribuidos para dar lugar a tres taquillas más amplias, un nuevo espacio de facturación y consigna, un despacho de administración, una sala de reuniones, un almacén renovado y un nuevo local comercial, más grande que los existentes hasta ahora.

Esta organización permite un acceso más directo desde el vestíbulo-sala de espera hasta los andenes, mejorando notablemente la circulación de pasajeros.

Actuaciones en andenes, marquesinas y zonas exteriores

La modernización también alcanza las áreas de tránsito exterior. Se han mejorado las marquesinas de dársenas y andenes, reparado la puerta corredera peatonal, adecuadas las vallas perimetrales, renovada la fachada y sustituido parte del mobiliario, incluyendo bancos de espera. Además, se han instalado banderolas identificativas de cada dársena para facilitar la orientación de los viajeros.

Renovación de cubiertas y elementos estructurales

Las intervenciones incluyen el desmontaje de la antigua cubierta invertida, eliminando el lastre de canto rodado y sustituyendo los sistemas de aislamiento e impermeabilización. También se han retirado los carteles luminosos antiguos y se han colocado extractores en el lucernario para mejorar la ventilación en épocas de calor.

Las fachadas reciben nuevos revestimientos y se ha realizado una limpieza del sistema de recogida de aguas de la marquesina.

La actuación pone especial énfasis en la sostenibilidad. Se ha reforzado la envolvente térmica del edificio, instalado una bomba de calor de alta eficiencia y un sistema de enfriamiento por aire exterior en el vestíbulo. Toda la iluminación renovada se sustituye por luminarias LED con sistemas de regulación que aprovechan la luz natural.

En materia de accesibilidad y confort, se han incorporado aislamientos acústicos, mejoras en la calidad del aire interior, así como actuaciones para favorecer la seguridad estructural y la flexibilidad de los espacios.

La estación modernizada atiende a unos 100.000 usuarios anuales, incluidos los beneficiarios de las 56 rutas gratuitas que operan con la Tarjeta Buscyl. Durante su visita a las obras, el presidente Alfonso Fernández Mañueco destacó que, "donde otros eliminan paradas del AVE en Sanabria, nosotros apostamos por el transporte gratuito", en referencia al Ministerio de Transportes.

Plan autonómico

La intervención forma parte del Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses, dotado con 40 millones de euros, con el que ya se han renovado las estaciones de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo y Almazán. En paralelo continúan los trabajos en Valladolid y El Burgo de Osma, y se ha licitado la reforma de la estación de Zamora.

Mañueco también anunció un aumento de las inversiones destinadas a Benavente en el presupuesto autonómico de 2026.