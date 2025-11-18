La inesperada escapada de Aitana y Plex a Toro tras los Latin Grammy: "Majísimos haciéndose fotos con todos"

El pasado viernes, 14 de noviembre, Aitana cumplía uno de sus grandes sueños: ganar un Latin Grammy. La cantante catalana lograba su primer galardón en la categoría a mejor diseño de empaque por su disco 'Cuarto Azul', que recogía en Los Ángeles, donde también tuvo la oportunidad de actuar, interpretando su tema '6 de febrero'.

En su discurso de agradecimiento, Aitana dedicaba unas palabras muy especiales para su actual pareja, el creador de contenido YosoyPlex, cuyo nombre real es Daniel Alonso y es natural de Toro.

"A mi novio Dani, a quien quiero con todo mi corazón", fue lo que la cantante compartía ante miles de personas, tras recibir su primer Latin Grammy, y con el propio Plex muy sonriente entre el público.

La pareja confirmaba su relación este verano, tras un mar de especulaciones por aparecer Aitana en varios vídeos para YouTube del toresano. En esa confirmación entraba precisamente en juego el lugar de origen del joven youtuber: Toro. Y es que la guapísima pareja hacía una escapada a la provincia de Zamora, con visita familiar incluida.

Un viaje que han decidido repetir justo después del gran momento de los Latin Grammy. Aitana y Plex abandonaban Los Ángeles para visitar de nuevo Toro, como una pareja normal y corriente.

Así lo ha relatado algunos fans y vecinos que han captado a la pareja en la ciudad toresana hace apenas un par de días.

La pareja ha paseado tranquilamente por las calles de Toro, eso sí, interrumpidos en varias ocasiones por vecinos y curiosos que no han dudado en pedir una fotografía a la pareja del momento.

Aunque, la artista y el youtuber han recibido las peticiones con mucha amabilidad, ya que varios fans han compartido una instantánea de Aitana y Daniel "haciéndose fotos con todo el mundo" y muy abrigados, ya que el frío en Zamora ya aprieta con fuerza.

Parece que Aitana y Daniel han encontrado en Toro su lugar favorito para desconectar de la vorágine que es la fama y el ajetreo de las grandes ciudades.

Y pese a que, como ha confesado Plex en una reciente entrevista, sus primeras citas fueron en lugares tan idílicos como Japón, República Dominicana o Nueva York, la pareja también guarda un rincón muy especial en su agenda para la preciosa Toro.