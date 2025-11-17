PanFest 2027: el gran evento del pan y la harina que aspira a situar a Zamora "en el lugar que merece" en España

Zamora ha sentado las bases esta tarde para convertirse en capital nacional del pan y la harina con la celebración del I Simposio del Pan y la Harina en el Palacio de la Encarnación. La provincia, única en España con una Denominación de Origen de harina (Harina Tradicional Zamorana), estrena este foro como antesala del gran PanFest, que aspira a celebrarse en 2027 por iniciativa de Caja Rural de Zamora.

El simposio ha servido para presentar una hoja de ruta que reivindica el valor cultural, social y económico del pan. Los organizadores recuerdan que "a pesar de ser productos esenciales en la dieta mediterránea, su valor ha sido erosionado por décadas de industrialización".

Caja Rural de Zamora sostiene que PanFest será "un proyecto transformador" que situará a la provincia en una red internacional de promoción y creación en torno a las harinas de calidad.

I Simposio del Pan y de la Harina en Zamora

La jornada ha reunido a figuras clave como Ibán Yarza, Daniel Jordà, Guillermo Moscoso o la portuguesa Elisabete Ferreira. Debaten sobre el futuro del pan artesano y el papel de las harinas de calidad en una industria que busca recuperar sabores y procesos tradicionales.

Estos interesantes ponentes han abordado desde la identidad de la harina como ingrediente esencial hasta el salto del pan de acompañamiento a protagonista gastronómico.

En ese debate intervienen Samuel Moreno, Guillermo Moscoso, Juan Carbajo Aguirre y Elisabete Ferreira, que han compartido experiencias vinculadas al origen del cereal, la molienda sostenible y la recuperación de los aromas perdidos.

Más tarde, Daniel Jordà, Ibán Yarza, Annika García Escudero y el zamorano Luis Alberto Lera han analizado la evolución del pan hacia un producto de autor, integrado ya en la alta cocina.

Presentación oficial de PanFest 2027

El simposio sirve como escenario para la presentación oficial de PanFest 2027. El director de Madrid Fusión, Benjamín Lana, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García,han avanzado dicho proyecto que culminará con un Campeonato Internacional de Panes. La iniciativa cuenta con la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora, además de Harina Tradicional Zamorana, Molinos del Duero y el Consorcio de Ovino.

Durante la presentación del mismo la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que el acto "va a poner a Zamora y a Castilla y León a la altura del puesto que se merece en lo que representa nuestra harina y nuestro pan".

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral

La consejera ha recordado que la provincia posee la única marca nacional de garantía de harina y defiende el trabajo de la Junta para "dar certidumbre al agricultor y estabilidad al sector".

La consejera también ha aprovechado para recordar que Castilla y León afronta una cosecha "histórica" y que el Gobierno autonómico está actuando en investigación, modernización, seguros agrarios, digitalización y promoción a través de la marca de calidad Tierra de Sabor, que agrupa a más de 900 productores y 6.000 referencias.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, recuerda que la entidad vio en este proyecto "una oportunidad".

Santos ha explicado que Zamora ya consolidó su identidad en torno al queso con la Feria Internacional Fromago y que PanFest permitirá que "el valor añadido se quede en la provincia". Nicanor Santos cree que ambos proyectos son la apuesta tangible de la entidad por los sectores que generan riqueza y tejido productivo.

Al evento también ha acudido el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien ha afirmado que la institución se sumó "desde el primer momento" porque el pan, las harinas y el cereal forman parte del ADN productivo zamorano.

Faúndez considera que este tipo de iniciativas "dinamizan la economía, crean riqueza y ponen en valor las harinas, el cereal y el pan como producto artesano en un mercado en el que el consumidor quiere mejor calidad". Además, ha añadido que la planificación ya avanza hacia los presupuestos de 2027 para garantizar la continuidad del proyecto.

"Una ciudad del pan"

Durante la inauguración del simposio, el primer teniente alcalde de Zamora, David Gago, ha recordado que la capital, donde se celebrará el evento, es "una ciudad de pan, una ciudad de molinos".

El primer teniente alcalde de Zamora, David Gago

Gago ha asegurado que su fisonomía está marcada por la tierra y por un patrimonio harinero que forma parte esencial de la identidad urbana. Reconoce que el Ayuntamiento llevaba tiempo trabajando en la idea de "poner el pan en su lugar", y celebra que, junto a Caja Rural, Vocento y Madrid Fusión, se haya logrado "construir algo importante".

En su intervención, el concejal de Promoción Económica también ha defendido el compromiso municipal con las iniciativas que generen riqueza y actividad.

Gago ha recordado que la ciudad pertenece a distintas redes de promoción turística y gastronómica y que la apuesta por el pan se suma a la del queso y el vino. Agradece el trabajo de la industria harinera y reconoce "el empeño personal" de Panificadora Colino. Por ello, cree que Zamora está preparada para acoger un congreso de calidad en 2026 y un PanFest de referencia en 2027.

La clausura del simposio culminó con una cena-cóctel en la que participaron algunos de los establecimientos más representativos de la provincia, de la mano de La Becera de Peñausende, Casa Aurelia de Villaralbo, Chivo de Morales de Toro, Cuzeo y La Sal de la capital, El Empalme de Rionegro del Puente, La Posada de las Misas de Puebla de Sanabria, el restaurante Lera, además de un equipo de apoyo del catering zamorano La Luz.

Los impulsores del encuentro insisten en que este primer paso será "el punto de partida de un movimiento que pretende reconectar a la sociedad con el valor del pan auténtico, con sus territorios, sus procesos y sus artesanos".

Caja Rural reivindica el potencial de Zamora como "referente" del pan y la harina

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, participó en una de las mesas del simposio, donde defendió que la provincia "puede ser un referente en la harina y el pan" y subrayó que cuenta con "posibilidades para prosperar que nos tenemos que creer y que son factibles, si nos esforzamos".

Cipriano García quiso mostrar su "convencimiento" de que Zamora "puede tener un desarrollo competitivo y ser capaz de ponerse en el mapa", un mensaje que enlazó con el impulso que la entidad lleva "unos tres años" dando a este proyecto que ahora se abre al público con la celebración de este simposio.

García también recordó la experiencia de Fromago, "una iniciativa de Zamora10 en la que participaba" Caja Rural de Zamora y cuyas dos primeras ediciones han sido "un éxito rotundo".

El director de la entidad también ha explicado que, tras el queso, el vino y productos como los ajos, la reflexión condujo al pan. Recordó que Zamora, Valladolid y Palencia conforman "la esencia de la Tierra del Pan" y que ese diagnóstico llevó a plantear una feria de referencia similar a la quesera, una alternativa nacida por el éxito de Fromago y por las posibilidades que ofrece el sector.

A su juicio, Zamora tiene "que intentar hacer las cosas grandes; con humildad pero con orgullo porque tenemos posibilidades". Por ello ha defendido que "esta iniciativa, con la ayuda de todos los zamoranos, será un éxito" y ha asegurado que contará con todo el trabajo de Caja Rural de Zamora, porque "cuando se pone a hacer algo, se empeña en que sea un éxito"

Cipriano García cerró su intervención recordando que Zamora es "productora de cereales" y destacó la fortaleza de los sectores "agroalimentario, turístico y energético", este último "del que nunca hablamos pero que es muy importante".