El Gobierno considera "confidencial" la información que justifica la supresión de paradas del AVE en Sanabria

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene que la información utilizada para la reorganización de los servicios en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, que provocó la supresión de paradas en la estación de Otero de Sanabria el pasado junio, tiene carácter "confidencial y reservada".

Así lo ha asegurado la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena a una pregunta del diputado del Partido Popular por Zamora, Óscar Ramajo, durante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados.

Rocío Báguena, ha asegurado que el Ministerio y Renfe "han cumplido con sus obligaciones de transparencia y control parlamentario" y que se han respondido cerca de 50 preguntas parlamentarias, incluyendo la solicitud de información sobre la supresión de frecuencias AVE en Sanabria.

La secretaria general de Transporte Terrestre también ha recordado que los servicios en el corredor Madrid-Castilla y León-Galicia "corresponden a servicios comerciales en un mercado liberalizado, no son obligaciones de servicio público y, por lo tanto, atienden a criterios de eficiencia, calidad de servicio y demanda real".

Además ha justificado que al operar Renfe en este mercado, "la información utilizada para la toma de decisiones tiene carácter reservado, ya que su difusión podría perjudicar la posición de Renfe frente a otros operadores".

Unas razones que Óscar Ramajo ha rebatido asegurando que "una información confidencial reservada no puede prevalecer sobre el derecho de los diputados en su labor parlamentaria".

Ramajo ha reivindicado que los ciudadanos tienen derecho a conocer "la motivación y los criterios para la decisión tomada" y subrayó que la supresión no fue una "decisión técnica, sino política", tomada por el ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, "a petición" del alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero.

El diputado zamorano ha lamentado en el Congreso que la decisión haya afectado directamente a vecinos de A Gudiña y a los sanabreses.

Desde el 9 de julio, ha recordado, se han convocado "seis movilizaciones multitudinarias", la última de ellas en Vigo. Ramajo advirtió que "muy pronto" los zamoranos exigirán personalmente al Ministerio la recuperación de las paradas suprimidas y defendió el derecho de los habitantes de Sanabria a "vivir donde queremos".