Drones y el Grupo Cinológico de la Guardia Civil buscan a una mujer de 95 años desaparecida en Zamora

La Guardia Civil de Zamora busca a una mujer de 95 años desaparecida en La Tuda-Pereruela. El aviso se recibió a las 16:50 horas por un familiar, quien indicó que la última vez que fue vista por sus familiares fue sobre las 15:10 horas en su domicilio.

La mujer vestía un vestido marrón, chaqueta azul y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1,50 metros, complexión normal, y tiene el pelo corto y canoso.

La Comandancia de la Guardia Civil activó entonces el dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido por la capitán jefe de la compañía de Zamora. Participan unidades de Seguridad Ciudadana, el Equipo Pegaso con drones, la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y el Grupo Cinológico con perros especializados en localización de personas.

Además, se encuentran prealertadas otras unidades y especialidades, como la USECIC y la Unidad Aérea de León, para reforzar el operativo.