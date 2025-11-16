“Para, mira, cruza”: los nuevos mensajes ocultos en el asfalto de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha comenzado a pintar pictogramas adaptados en varios pasos de peatones para ayudar a las personas con trastorno del espectro autista (TEA) a cruzar de forma más segura y comprensible. La actuación se realiza en colaboración con la Asociación Zamora TEA.

Los dibujos, colocados en el pavimento y en el marco del paso, muestran una secuencia clara —“para, mira, coche parado, cruza”— que facilita anticipar cada acción. Para muchas familias, estos apoyos visuales suponen una ayuda real en situaciones que, a veces, generan estrés o confusión.

Desde el Ayuntamiento destacan que la medida forma parte del compromiso municipal con la accesibilidad universal, adaptando el espacio público para que sea útil a todas las personas. Zamora TEA recuerda que estos pictogramas benefician no solo a personas con TEA, sino también a niños, personas mayores o peatones que necesitan referencias claras en entornos urbanos.

En las próximas semanas, ambas entidades seguirán identificando nuevos puntos de instalación, con prioridad para los itinerarios escolares y las zonas de mayor tránsito peatonal, con la intención de extender progresivamente este recurso por la ciudad.