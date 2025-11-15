Toro despliega en Intur y AR-PA su imagen turística 2026 y un ambicioso proyecto patrimonial y cultural

Toro ha aprovechado el escaparate de Intur y AR-PA —dos citas clave para el turismo de interior y la gestión del patrimonio— para mostrar las líneas estratégicas que marcarán 2026. El Ayuntamiento ha presentado la nueva imagen turística Toro Infinita y ha detallado su oferta patrimonial, cultural y programática para los próximos meses, en un movimiento que busca consolidar a la ciudad como uno de los destinos culturales más destacados de Castilla y León.

La jornada del viernes estuvo centrada en la presentación oficial de Toro Infinita, una marca que comenzó a gestarse hace un año y que se ha convertido en una herramienta fundamental para reforzar el posicionamiento de la ciudad. El acto, conducido por el concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, contó con la presencia de la alcaldesa Ángeles Medina.

La marca —definida en femenino al referirse a la ciudad— se articula alrededor de una identidad visual que combina patrimonio histórico, paisaje del Duero, naturaleza estacional y elementos culturales, enmarcados por el símbolo del infinito. Según destacó el Ayuntamiento, este proyecto ha permitido a Toro ganar visibilidad en medios especializados, redes profesionales y ferias nacionales, además de contribuir a la consolidación de una programación estable que desestacionaliza las visitas y dinamiza el tejido turístico y comercial.

En Intur también se avanzó el calendario turístico-cultural para 2026, que incluye citas ya consolidadas en la agenda de la ciudad:





1–3 de mayo : Feria del Libro

: Feria del Libro 13 de junio : Noche Blanca del Patrimonio

: Noche Blanca del Patrimonio 19 y 20 de junio : Vintoro

: Vintoro Julio y agosto : Noches de Toro

: Noches de Toro 25 de julio : Wildlife Festival

: Wildlife Festival Septiembre : Festival Internacional de Música Jesús López Cobos

: Festival Internacional de Música Jesús López Cobos Septiembre–noviembre: HispanoLusa de Toro

Este conjunto de eventos permitirá mantener a la ciudad activa desde la primavera hasta el otoño, con un modelo que combina patrimonio, cultura, naturaleza y enoturismo.

Toro, presente en la feria Intur

La agenda continuó el sábado en AR-PA, el espacio especializado en patrimonio cultural integrado en Intur. Allí, el concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, y la concejala de Urbanismo y Patrimonio, Ruth Martín, detallaron las líneas de trabajo para 2026, centradas en la conservación y puesta en valor del patrimonio toresano, la creación de nuevas experiencias culturales y la colaboración con redes e instituciones dedicadas al patrimonio.

Ambos responsables defendieron un modelo de gestión responsable y sostenible, orientado a la calidad y a la proyección exterior de la ciudad.

Las dos presentaciones ratifican la voluntad del Ayuntamiento de Toro de consolidar un turismo cultural sólido y activo todo el año, apoyándose en su valioso patrimonio, en una programación estable y en una identidad turística renovada que aspira a situar a la localidad como referencia del turismo patrimonial en Castilla y León.