La OCU denuncia a Zamora por la tasa de basuras y anima a los vecinos a reclamar: "Puede ser injusto"

La Organización de Consumidores y Usuarios ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea alertando de que la tasa de basuras de 17 capitales de provincia, entre ellas Zamora, podría incumplir la directiva europea sobre residuos.

La organización critica que los municipios aplican tarifas que no reflejan el coste real del servicio ni el principio de "quien contamina paga".

La OCU recuerda la Directiva (UE) 2018/851, la cual obliga a que el pago por la gestión de residuos incentive la correcta separación y eliminación de los mismos.

España la incorporó mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que exige a los municipios de más de 5.000 habitantes calcular la tasa en función del coste real del servicio.

Los estudios de OCU señalan que ciudades como Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora mantienen una tarifa fija para todos los contribuyentes. Según la organización, este modelo "no recompensa el reciclaje" y puede ser "injusto y desequilibrado".

En Zamora, la aplicación literal de la nueva ley supondría un aumento del 53% en la recaudación por la tasa de basuras. Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene una "cuota fija" de 70 euros para la tasa residencial, vigente desde 2023. El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ya explicaba durante el mes de julio que "mientras no tengamos unos criterios claros, no lo vamos a realizar".

Bernardo defiende que aplicar fórmulas variables basadas en metros cuadrados o número de habitantes "no logra el objetivo de la ley".

Según el concejal de Hacienda, "puede haber dos viviendas idénticas con cuatro personas cada una, y que una recicle y otra no, y sin embargo las dos pagarían lo mismo". Por eso, el Consistorio prefiere esperar directrices oficiales antes de modificar la tasa.

La ciudad tampoco contempla bonificaciones vinculadas al reciclaje o compostaje, como ocurre en Segovia, que ofrece un 10% de reducción a quienes se adhieren al sistema de compostaje.

Sobre ese punto, Bernardo aseguraba entonces que "no vamos a introducir medidas sin una base sólida" y que cualquier cambio en la tasa comercial solo se realizará si existe un marco legal definido.

Sobre posibles sanciones por incumplimiento de la ley, el concejal reconocía que "no lo descartamos", pero mantiene que no se aplicarán medidas arbitrarias.

"En el momento en que nos digan unos criterios claros de cómo tenemos que programar esta ordenanza, lo haremos. Pero mientras no sea así, no vamos a improvisar", sentenciaba.

OCU recuerda que los ciudadanos pueden impugnar la tasa de basuras si consideran que se les aplica de forma incorrecta. El recurso debe presentarse en un mes ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento o el Tribunal Económico-Administrativo municipal, y no requiere abogado en primera instancia.