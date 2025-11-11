El zamorano Juan Moralejo roba el corazón de Rosalía en La Revuelta tras probar su postre casero: "Eres un diez"

Rosalía acudía por primera vez en siete temporadas a La Resistencia (ahora La Revuelta). La cantante catalana se sentaba anoche ante David Broncano, bajo el manto de TVE, en una esperadísima entrevista.

Y lo hacía para presentar su cuarto disco, Lux, que ha supuesto un éxito global, acaparando los primeros puestos de los más escuchados en todo el mundo.

Había mucha expectación por la aparición de Rosalía en La Revuelta y la cantante cumplió con creces en eso de sorprender. La 'motomami' se plantó en el Teatro Príncipe Gran Vía con un enorme y pesado bizcocho de aceite de oliva, hecho por ella misma, tal y como aseguró.

Tremendo bizcochito que ha hecho Rosalía, tiene to' lo que tiene delito ❤️ 🥞#LaRevuelta pic.twitter.com/mgu2Sfbxg9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Un obsequio para Broncano y para los asistentes a tan esperado programa, ya que Rosalía repartió ella misma trozos de su postre entre el público. Y entre ellos estaba Juan Moralejo, vecino de Carbellino de Sayago, y persona favorita del público durante el programa.

Es tradición en el 'preshow' del programa que el cómico segoviano Sergio Bezos entretenga a los asistentes hasta el comienzo del programa y que interactúe con ellos con bromas y charlas. Y en ese momento, el público elige quién les ha caído mejor de todos y tiene el honor de ver el programa metido en una bañera llena de peluches.

Pues ese fue ayer Juan, un vecino también muy querido en su Carbellino natal, que anoche no solo vio a Rosalía en primera fila, sino que tuvo la oportunidad de probar su bizcocho y hablar con ella en varias ocasiones. Juan presumió ante la cantante de ser experto catador de bizcochos, algo que provocó los aplausos del entregado público. Así que ella lo eligió personalmente para dar el primer bocado de su postre casero.

Tras probarlo, el carbellinense sentenció que "Rosalía si con la canción eres un diez, con el bizcocho, te superas". Una frase que la cantante respondió con risas, aplausos y coreando "Juan, Juan, Juan" con el resto de los asistentes. Además, la catalana aseguró que el público de La Revuelta "es el mejor del mundo", ante el cariño que le estaban mostrando.