España fabricará los nuevos aviones de entrenamiento del Ejército del Aire en un proyecto estratégico con Turquía

Los nuevos aviones de entrenamiento del Ejército del Aire se fabricarán en España dentro de un proyecto estratégico conjunto entre España y Turquía.

Así lo ha desvelado durante el Congreso de I+D en Defensa y Seguridad de Zamora la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel, quien subrayó que se trata de "un programa especial de modernización" y de "un acuerdo industrial que beneficia a España".

Valcárcel ha explicado que la construcción de las aeronaves correrá a cargo de las compañías Airbus e Indra, dos de las empresas más punteras del sector tecnológico y de defensa de nuestro país.

El programa persigue también reforzar las instalaciones de Airbus en Albacete y la escuela de pilotos de cazas del Ejército del Aire en Talavera la Real (Badajoz). "Nuestro objetivo es que este proyecto refuerce tanto las capacidades industriales como las formativas", ha asegurado la secretaria de Estado.

La representante del Ministerio de Defensa ha querido recalcar el carácter estratégico del acuerdo y ha asegurado que "es muy importante que se entienda que este es un acuerdo entre dos países de la OTAN, pero sobre todo es un acuerdo industrial que beneficia a España".

Valcárcel ha subrayado que la iniciativa supondrá una inversión directa en territorio español, con impacto en la creación de empleo y el impulso a la autonomía tecnológica. "Es una inversión en España para crear puestos de trabajo en España y apostar por tecnología y autonomía estratégica española", ha explicado.

Según la secretaria de Estado, este programa refuerza la posición de la industria nacional de defensa en Europa y contribuye a la modernización del Ejército del Aire mediante el desarrollo de aeronaves de entrenamiento de última generación.