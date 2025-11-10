Zamora despide a Pilar Merino a los 101 años tras toda una vida de activismo republicano: "Una figura imprescindible"

El movimiento republicano progresista de Zamora se ha teñido de luto este pasado fin de semana. La muerte de Pilar Merino Barbero a los 101 años ha supuesto un duro golpe por la pérdida de una "figura imprescindible" en la transmisión de la resistencia del Partido Comunista contra el franquismo.

Así lo han apuntado desde el Foro por la Memoria de Zamora, quienes han lamentado el fallecimiento de la activista que llegó a ser detenida en los años 40 por la Policía Armada acusada de ser republicana, según relató la propia Pilar a este periódico en una entrevista en 2021.

Hija de Higinio Merino, víctima en 1936 de la dictadura, y esposa de Amable García, a quien conoció en la cárcel tras su arresto, Pilar ha estado íntimamente ligada durante toda su vida al movimiento. Vivió en sus propias carnes la represión franquista, que incluso llegó a multar a su familia, llegando a perder su casa y gran parte de su patrimonio, tras la muerte de su padre.

Pilar fue sometida a dos consejos de guerra. A la primera detención, se le sumó una segunda poco meses después cuando aún estaba en régimen de prisión atenuada, es decir, libertad condicional, según recuerdan desde el Foro por la Memoria de Zamora.

Su marido fue una "figura fundamental" en la reconstrucción del Partido Comunista durante el franquismo y la posterior transición a la democracia. Estuvo presente en múltiples campañas y actividades electorales del PCE e Izquierda Unida.

Fue en 2021 cuando Amable falleció a los 98 años y ahora, cuatro años después, Pilar se reencontrará con él tras toda una vida de activismo juntos, que partió entre rejas por la convicción de no renunciar a sus ideas.

"Gracias por tu ejemplo y tu legado. Que la tierra te sea leve", han apuntado desde el Foro por la Memoria de Zamora.