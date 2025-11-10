Toro celebra un año de "impulso" cultural y educativo mientras relanza su imagen como "destino referencia"

Los concejales de Toro Javier López Calero y Francisco Rodríguez hacen balance de sus áreas tras el primer año de gobierno

Las concejalías de Cultura y Educación, y Turismo del Ayuntamiento de Toro (Zamora) han presentado este lunes su balance de primer año de gobierno celebrando el "impulso" de las dos primeras áreas mientras relanza su imagen como "destino referencia" en Castilla y León en la última de ellas tras recuperar el pulso turístico que el municipio "había perdido en los últimos años".

Javier López Calero, responsable de Cultura y Educación, ha resaltado que su primer año de gestión ha estado marcado por la "recuperación de espacios culturales, el fortalecimiento de la oferta artística y la mejora de los servicios educativos municipales".

En este sentido, ha recordado que la localidad encaró 2025 bajo su nueva identidad, 'Toro Infinita', una marca con la que el Ayuntamiento pretende "proyectar su imagen cultural en ferias como Intur o Arpa".

Un lema bajo el que se enmarcan grandes festivales y eventos como la Noche Blanca del Patrimonio, la Feria del Libro, Vintoro Rock, Musacra, Noches de Toro o el Festival Internacional 'López Cobos'.

En este año se han impulsado iniciativas como la de 'Papá Noel nos visita', durante las pasadas Navidades, en colaboración con la CEOE, o la tradicional Cabalgata de Reyes en coordinación con la Concejalía de Fiestas que se culminó con la recepción de los niños en el Teatro Latorre.

Un Teatro Latorre que ha experimentado "más actividad y mejores servicios" en este último año tras ser adquirido por el Ayuntamiento de Toro. Precisamente, el edil ha destacado que se compró nuevo material técnico, se instaló el control de luces y sonido en la planta baja y se reorganizó el sistema de invitaciones para optimizar el uso de las localidades.

Asimismo, se ha apostado desde la Concejalía de Cultura y Educación por una programación, de todo este 2025 y hasta el primer semestre de 2026, con entradas a precios "más asequibles y un aumento significativo en la venta de abonos".

Por otro lado, el Archivo Histórico Municipal ha iniciado la digitalización de sus fondos, cuyo proceso terminará el próximo año. Y también se ha colaborado con el Catastro de Zamora en la investigación sobre el Catastro del Marqués de la Ensenada, acabando así los trabajos con una exposición divulgativa.

En Educación se ha fraguado un "compromiso con los centros y la formación musical", participando la Concejalía "activamente" en los consejos escolares e impulsando labores de mantenimiento en los centros educativos públicos, además de proceder a la cesión de espacios municipales para actividades culturales y escolares.

Por su parte, la Escuela Municipal de Música ha comenzado el curso con 261 alumnos, la cifra más alta de su historia, contando con el "apoyo" municipal para financiar un viaje cultural hasta Italia.

La Casa de la Cultura ha acogido una "intensa agenda de actividades" como la III Feria del Libro 'Formas de leer el vacío', talleres, cine, clubes de lectura y exposiciones.

Destacan muestras como la exposición sobre el Catastro del Marqués de la Ensenada, junto al Ministerio de Hacienda, las obras de Ele Pozas o la que el compositor David Rivas inaugurará el próximo 20 de noviembre.

Este año también el hermanamiento con la ciudad francesa de Condom "ha recuperado impulso", según ha destacado el concejal, con distintas visitas y actividades conjuntas organizadas junto a la Concejalía de Fiestas.

El balance en estas áreas "confirma la apuesta del Ayuntamiento de Toro por la cultura, la educación y la proyección exterior, consolidando a la ciudad como un referente en dinamismo cultural y gestión patrimonial en la provincia de Zamora".

Turismo

Por otro lado, en el área de Turismo se ha trabajado con el objetivo de relanzar la imagen de Toro como destino de referencia en la Comunidad, "recuperando el pulso turístico que la ciudad había perdido en los últimos años".

Para ello, el concejal encargado, Francisco Rodríguez, ha destacado que se han llevado a cabo avances como la reactivación del portal oficial de Turismo, que llevaba inactivo desde finales de 2023.

Por el momento se encuentra en fase de reorganización y actualización, con el objetivo de ofrecer una imagen "dinámica, moderna y alineada con la oferta cultural, patrimonial y enoturística de la ciudad".

Se presenta como la herramienta principal para "planificar visitas, reservar experiencias y acceder a toda la información de interés".

También se ha reforzado la presencia en ferias regionales y nacionales, reforzando la proyección del municipio, estableciendo alianzas estratégicas y situando el nombre de la localidad junto al de otros destinos patrimoniales "consolidados".

Han creado la marca turística 'Toro Infinita' para unificar la promoción del municipio bajo un concepto "reconocible y atractivo" o han participado activamente en asociaciones y redes turísticas como en Pueblos Mágicos de España, la Asociación Española de Ciudades del Vino, la Ruta del Vino del Toro o la Red de Conjuntos Histórico-Artísticos de Castilla y León.

La Concejalía de Turismo ha recuperado el calendario de festivales, "volviendo a llenar las calles" citas como Noches de Toro o Wildlife.

Se ha puesto en marcha la muestra hispano-lusa y la colaboración con PHotoEspaña convirtiéndose en un "hito en la programación cultural" de Toro, con más de 2.000 visitantes que pasaron por las salas expositivas de la muestra.

También han potenciado las redes sociales y la presencia en internet. En definitiva, un año que ha permitido "sentar las bases de un modelo turístico sostenible, sólido y con proyección". "Toro vuelve a estar presente, visible y activa en el mapa del turismo nacional", ha zanjado el concejal.