Un extécnico del Ayuntamiento se querella contra Guarido y la viceinterventora por denuncia falsa y prevaricación

EL alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el exsecretario municipal y la viceinterventora han sido denunciados por un extrabajador municipal por presuntos delitos de acusación y denuncia falsa, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La querella surge tras el expediente disciplinario abierto contra el extécnico en denunciante durante el pasado mandato, al que se le atribuía un supuesto fraude de 9,7 millones de euros, según apunta La Opinión de Zamora.

El extécnico ha iniciado dicho procedimiento tras el archivo provisional de la denuncia original contra él, que atribuía al extécnico la emisión de certificaciones falsas y decisiones indebidas en la gestión de pagos a la empresa Zamora Limpia.

La querella acusa a los cargos municipales de actuar con mala fe, señalando a un trabajador que carecía de la cualificación para las decisiones que se le imputaban.

En julio de 2025, Guarido confirmó que el Ayuntamiento reactivaría la vía contencioso-administrativa para reclamar a la UTE Zamora Limpia 9,1 millones de euros, después de que el proceso penal quedara archivado.

El alcalde defendió entonces que la reclamación buscaría recuperar dinero público abonado indebidamente durante más de veinte años de gestión del servicio.

Respecto al fallo judicial que descartó responsabilidad penal, Guarido afirmó que "es difícil de creer" que no haya ninguna consecuencia personal cuando se ha producido "una transferencia de dinero a una empresa privada" sin justificación.

No obstante, añadió que el Ayuntamiento aceptaba dicha sentencia, aunque no compartía totalmente el razonamiento: "Si no hay derivación penal, se haría por negligencia, por desidia de alguno de los funcionarios implicados".

El alcalde defendió en esos días la actuación de la interventora municipal, asegurando que "cualquier denuncia de particulares contra ella no es más que una mera ficción".

Además, Guarido consideró "absolutamente estrambótico" una posible querella "por denuncia falsa", como finalmente ha ocurrido, cuando este solo realizó "un control financiero técnico sobre 24 años de servicio con irregularidades demostradas".

Zamora Sí exige transparencia y acceso a expedientes

Ante esta situación, el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, ha solicitado al alcalde "una explicación inmediata, completa y transparente".

"Se trata de un asunto de evidente gravedad institucional. Si existe una querella que afecta al máximo representante municipal, el silencio no puede ser la respuesta. Los zamoranos tienen derecho a conocer la verdad con total claridad", ha afirmado en un comunicado.

Tomé ha avanzado que su grupo pedirá formalmente acceso a todos los expedientes administrativos y disciplinarios relacionados con el caso. "No vamos a permitir opacidad ni versiones parciales. Pediremos cada documento, cada resolución y cada informe vinculado a este proceso", subrayó.

El portavoz ha recordado que "la claridad fortalece al Ayuntamiento, no lo debilita. La transparencia no es una opción política, sino una obligación democrática".

Por lo que Zamora Sí considera que cuando el Ayuntamiento aparece vinculado a un procedimiento judicial, "el deber de explicarse no se delega: se asume con responsabilidad y respeto institucional".

Finalmente, Zamora Sí ha reafirmado su compromiso con "una gestión pública honesta, fiscalizable y abierta al control ciudadano" y pidió que este asunto se trate con "seriedad, rigor y altura democrática", en defensa de la reputación del Ayuntamiento y de la confianza de los ciudadanos.